Чем удивил Ростсельмаш на Коренской ярмарке

Экспозиция Ростсельмаш- одна из ярких на выставке сельхозтехники.

17 и 18 июня в местечке Свобода Золотухинского района Курской области состоялась XXII межрегиональная универсальная оптово-розничная «Курская Коренская ярмарка - 2023». Это около 500 участников из разных стран, в том числе представители Белоруссии, Вьетнама, Индии, Уганды, Узбекистана, Шри-Ланки, 27 регионов России.

Осмотр почетными гостями современной, надежной сельскохозяйственной техники компании.

Выставка, которую ждали аграрии

Как и в прежние годы, одна из самых масштабных экспозиций ярмарки - выставка сельскохозяйственной техники. Одной из ярких точек мероприятия стала экспозиция Ростсельмаш. По словам заместителя губернатора Курской области Сергея Стародубцева, у техники этого отечественного производителя ряд преимуществ, и прежде всего это то, что производят ее в России. Курские сельхозпроизводители охотно приобретают агромашины этого бренда, ведь они прекрасно зарекомендовали себя на полях области.

Посетивший выставку глава региона Роман Старовойт подробно осмотрел экспозицию, поинтересовался, какие модели больше всего подходят для наших климатических условий, какие новинки ожидают аграриев в ближайшем будущем.

Современная платформа РСМ Агротроник

94-летнему производителю сельхозтехники есть чем удивлять. Одно из приоритетных направлений работы в последние годы - развитие электронных систем. Современные машины компании оснащены платформой агроменеджмента и контроля операций - РСМ Агротроник, которая позволяет дистанционно управлять техникой.

В век высоких технологий не нужно объезжать сельские угодья, что называется, от зари до темна, чтобы проследить, как в полях (а это большая территория) работают тракторы и комбайны. Руководитель не выходя из кабинета может получать информацию о техническом состоянии каждой машины, при необходимости оптимизировать логистику, контролировать расход ГСМ и других материалов.

Это позволяет главам хозяйств оценить ситуацию, понять, во сколько обходится та или иная агромашина, насколько эффективны его сотрудники и на чем можно сэкономить, дабы уменьшить себестоимость конечного продукта.

Давно известно: новое пробивает себе дорогу с определенными трудностями. Для того чтобы и руководители хозяйств, и механизаторы смогли лучше понять преимущества современной платформы, на выставку привезли специальный стенд. На нем наглядно представители объясняли преимущества той или иной системы.

А помимо этого, у гостей и фермеров была возможность испытать самую последнюю разработку компании Ростсельмаш - новинку этого года РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль, демонстрация работы которой проводилась прямо в поле во время мероприятия. По отзывам аграриев, когда наблюдаешь за работой техники, которая едет сама (механизатор в кабине просто сидит), то ощущения, будто смотришь фантастический фильм.

Для чистоты эксперимента отметили точное место, откуда вышла агромашина. Вернулась она на исходную точку, что называется, миллиметр в миллиметр.

Надежность и комфорт

У гостей ярмарки была возможность детально изучить все узлы агромашин в экспозиции Ростсельмаш, увидеть технику в деле и на все интересующие вопросы получить весомые ответы от сотрудников Агропромсервис (дилерского центра Ростсельмаш).

Интерес вызвал двухбарабанный комбайн шестого класса RSM 161, высокопродуктивный для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных, - а также TORUM 785, ведь именно этот комбайн занесен в Книгу рекордов России. Год назад на полях Орловщины ровно за 8 часов работы он намолотил 400,84 тонны. Эффективная машина с производительностью до 45 тонн в час основного времени на зерновых, способная обработать за сезон до 2000 га. Подходит для крупных сельхозпредприятий, где средняя урожайность достигает 70 - 80 центнеров с гектара.

Третий ЗУК в экспозиции - зерноуборочный комбайн ACROS 595, прекрасно зарекомендовал себя на полях. Аграрии во всем мире ценят эту модель за бережное отношение к зерну и соломе, простоту настроек и удобное рабочее место.

И замыкает линейку техники трактор Ростсельмаш 2400 - обновленная машина в модельном ряду. Полноприводная техника с принудительной блокировкой, сочлененной рамой и мощным турбодизельным движком, поражает своими параметрами. Впечатляют характеристики, связанные с мотором и тяговыми свойствами трансмиссии 4х4. Для более точного руления в автоматическом режиме задействуют гидравлические клапаны. За ходом работы трактора, подключенного к системе РСМ Агротроник, агроном может наблюдать, не отлучаясь от своего персонального компьютера.

Проверено полями районов региона

Техника компании Ростсельмаш давно прописалась в нашем регионе. Глава ИП КФХ Жданов Н.П., что в Поныровском районе Курской области, Николай Петрович восемь лет назад приобрел зерноуборочный комбайн TORUM 750, остался доволен его работой и с тех пор делает ставку исключительно на этого производителя. Сегодня в хозяйстве два зерноуборочных комбайна, один из них - современный высокопроизводительный TORUM 795. Плюс трактор и опрыскиватель.

В хозяйстве трудятся пять братьев Ждановых: Геннадий, Алексей, Николай, Сергей, Юрий - и сын Николая Петровича - Максим. Вот такой семейный подряд.

Выращивают здесь практически все зерновые культуры. Посевная площадь составляет тысячу гектаров, работают по нулевой технологии (под «парами» землю не держат). Урожайность в прошлом году составила 55 центнеров с га.

Николай Петрович Жданов.

- Мы довольны и самой техникой Ростсельмаш, и сервисным обслуживанием, - говорит глава хозяйства Николай Петрович. - Быстрая реакция на обращение (по первому звонку приезжают), круглосуточная поддержка по горячей линии. Механизаторам нравится кабина с климат-контролем. Если жарко, включается кондиционер, когда холодно - обогреватель.

В ИП КФХ Дюкарев Рыльского района Курской области техника Ростсельмаш работает с 2014 года. Андрей Евгеньевич рассказывает, что в хозяйстве три тысячи гектаров земли, на которых аграрии выращивают пшеницу, кукурузу, сою, ячмень. Средняя урожайность озимой пшеницы в 2022 году составила 70 ц с га.

- К технике претензий нет, у нас практически вся линейка зерноуборочных комбайнов ACROS. Они доступны по цене, и качество отменное. Управлять современной техникой легко. Трудности возникают с механизаторами. Хорошего сотрудника надо растить не один год, с детства прививать любовь к родному краю, к земле, - говорит Андрей Дюкарев.

На ярмарку Андрей Евгеньевич приехал со своим заместителем Николаем Фединым. Николай прошел путь от тракториста до заместителя главы хозяйства. Вырос на земле. В советское время в честной борьбе он стал чемпионом «Жатва-88», которая проходила в Золотухинском районе.

Николай Анатольевич Федин

На вопрос, что хотели бы усовершенствовать в технике, Николай Анатольевич ответил:

- Прислушиваясь к нашим пожеланиям, улучшением качества техники постоянно занимаются сотрудники компании Ростсельмаш. Мы видим, что технический прогресс идет вперед.

Нам же остается пожелать земледельцам хороших урожаев сезона-2023, а отечественному производителю техники - новых интересных находок на благо процветания компании и нашей страны.

Александра ЧЕРНЫХ

Фото Валентины ЗАЯРНОЙ