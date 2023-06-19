В Липецке прошел фестиваль «Футбол в сердце»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

В преддверии Всемирного дня детского футбола в Липецке на стадионе «Металлург» уже в третий раз прошёл благотворительный спортивный фестиваль «Футбол в сердце», организованный ассоциацией «Больше чем добро». Праздник посетили более 3000 липчан.

В фестивале приняли участие звезды российского футбола – Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв, Динияр Билялетдинов и Руслан Пименов. Они сыграли с футболистами от Липецкой области. Для этого «звёзды» поделились на две команды - «красных» и» белых» - вместе с липецкими игроками, и сразились в товарищеском матче. Он закончился со счётом 10:9 в пользу «красных». Болельщики могли наблюдать красивую игру любимых игроков. В команде с Алдониным и Сычёвым сыграл начинающий футболист с особенностями здоровья из проекта «Инклюзивный футбол». Кроме того, за липчан сыграл житель Луганска и участник СВО.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

До начала фестиваля футбольные «звёзды» провели на трёх липецких стадионах мастер-классы участникам проекта «Инклюзивный футбол» и для воспитанников футбольных школ Липецка. «Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – один из наших приоритетов. Мы работает над тем, чтобы предоставить жителям региона с особенностями здоровья возможности для саморазвития, в том числе для занятий спортом. Важным считаю объединить усилия общественных организаций, спортсменов, жителей области. Такой подход продолжает формировать и взгляды нашего общества, и среду, в которой живем все мы», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Провести время на празднике весело и с пользой смогли и взрослые, и дети. Помимо футбола и выступления «звезды» работали интерактивные площадки. Развлекали присутствующих также ростовые куклы, диджеи и липецкие артисты. Кроме того, стадион «зажёг» кумир молодёжи – известный исполнитель хита «Эта любовь» и «Я тебе не верю» - Амирчик.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

В празднике приняли участие волонтёры инклюзивного корпуса, который уже несколько месяцев работает в Липецке. Этот проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов ассоциацией «Больше чем добро» совместно с управлением молодежной политики Липецкой области и администрацией Липецка. Как отметил первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко, присутствовавший на фестивале, особенно ценно, что липчане объединяются который год для поддержки особых спортсменов.

Все собранные от продажи билетов средства пойдут на развитие инклюзивного спорта в рамках проекта ассоциации «Больше чем добро» «Инклюзивная сборная Липецкой области по адаптивному спорту для лиц с ментальными нарушениями». Проект «Инклюзивный футбол» – уникальный на сегодняшний день в России. Благодаря ему дети с аутизмом и синдромом Дауна могут окунуться в мир обычного детства, общаться со сверстниками и мечтать о спортивных достижениях.