«День Липецкого поля» пройдет 23 июня в селе Бруслановка

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«День Липецкого поля» состоится 23 июня на областной сортоиспытательной станции в селе Бруслановка. Программа выставки включает в себя: осмотр делянок с селекционными достижениями различных сельскохозяйственных культур, осмотр статической экспозиции, проведение полевой демонстрации новейших образцов сельхозтехники как отечественного, так и импортного производства, а также современных технологий возделывания сельхозкультур, знакомство с результатами проведения эксперимента по внесению удобрений.

На выставке также покажут, как улучшить плодородие почв с помощью органического земледелия. Познакомят с новыми направлениями в селекции зерновых, масличных и картофеля.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью, – отмечает губернатор Игорь Артамонов. – В хозяйствах используется современная техника и лучшие в мире методики выращивания культур. Упорный труд аграриев области дает хорошие результаты».

«День Липецкого поля» – отличная база для коммуникаций, которые способствуют развитию агропромышленного комплекса области, налаживанию межрегиональных связей, продвижению инновационных проектов в аграрной отрасли, новых технологий в сельскохозяйственном производстве, развитию контактов между организациями, предприятиями и инвесторами. Подробная информация о выставке на сайте.