Из-за обстрелов в приграничье Курской области перенесли ЕГЭ

18 июня ВСУ в очередной раз обстреляли Глушково Фото: с личной страницы в соцсети.

13 июня Министерство образования и науки Курской области отменило проведение ЕГЭ по биологии и английскому языку для выпускников Глушковского района Курской области. Это было связано с обстрелом со стороны Украины поселка Глушково, в котором расположен пункт проведения экзаменов, пояснили в Министерстве образования региона.

Государственная экзаменационная комиссия Курской области допустила учеников до сдачи экзаменов в резервный срок.

Для обеспечения безопасности детей региональное Министерство образования приняло решение, что оставшиеся экзамены выпускники Глушковского района будут сдавать в Курске.

- При необходимости они могут проживать в лицее-интернате №1. 16 июня ученики сдали устную часть экзамена по английскому языку, 19 июня сдают информатику, 23 – географию и литературу, - пояснили чиновники.

Выпускники Курской области продолжают сдавать единые государственные экзамены. Сегодня 693 ученика сдают ЕГЭ по информатике и ИКТ. 22 и 23 июня установлены резервные дни для проведения ЕГЭ по русскому языку, литературе, географии, иностранным языкам (раздел «Говорение»).

Поселок Глушково Курской области 18 июня подвергся сильному обстрелу со стороны Украины. Насчитали больше 16 прилетов.

Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу.

Поселок Глушково Курской области 14 июня также попал под обстрел со стороны Украины. Тогда было зафиксировано семь прилетов.

Два человека в тот день получили осколочные ранения средней степени тяжести, в том числе женщина.