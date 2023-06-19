Заместитель гендиректора компании «Металлоинвест» Юлия Мазанова отметила на сессии, что современные, качественно сделанные видеопроекты помогают преодолевать стереотипы о тяжелой промышленности Фото: предоставлено пресс-службой

Сессия «Герои за кадром: как снимать индустриальное кино» прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Участники дискуссии обсуждали, как вернуть на экраны людей, создающих настоящее и будущее российской промышленности.

Евгений Григорьев, креативный продюсер «Свердловской киностудии», рассказал о взаимосвязи документального и художественного кинематографа:

- Производственные драмы и комедии часто возникали в результате работы документалистов. Кинематографист приходил на предприятие снимать, например, учебный фильм по технике безопасности, знакомился с людьми, узнавал человеческую историю, которая становилась затем основой сюжета художественного фильма. История пишется на кинокамеры, и каждый кинокадр со временем становится все ценнее. Сегодня мы делаем огромное количество новых проектов в экономике и должны показывать людей, которые их создают.

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании «Металлоинвест» Юлия Мазанова отметила на сессии, что современные, качественно сделанные видеопроекты помогают преодолевать стереотипы о тяжелой промышленности, повышать привлекательность рабочих и инженерных профессий, возрождать гордость за достижения России и привлекать на предприятия молодежь.

- Мы рассматриваем медиа как важный проводник, призванный транслировать видение будущего предприятий и городов, где живут наши сотрудники. Недостаточно просто информировать людей о том, что происходит, – мы хотим вовлекать, вдохновлять и создавать команду единомышленников, разделяющих общие цели, – рассказала Юлия Мазанова. – Поэтому мы делам ставку на новые визуальные форматы и интересный сторителлинг.

Один из ярких примеров такого подхода – документальные фильмы «Тяжелый металл» и «Железные люди», в которых рассказывается о красоте и сложности добычи и переработки железной руды и людях, работающих на Лебединском и Михайловском горно-обогатительных комбинатах.

Режиссером проекта выступил журналист и автор научно-популярных программ и фильмов Антон Войцеховский. Съемочная группа из 17 человек работала на комбинатах почти два месяца, монтаж и подготовка компьютерной графики заняли полгода.

Летом 2021 года фильмы были презентованы жителям Губкина и Железногорска на городских празднованиях Дня металлурга. На сегодняшний день они набрали более миллиона просмотров в онлайне.

Фильм «Тяжелый металл» был награжден призом за лучшую режиссуру на Московском международном фестивале корпоративного видео, завоевал первое место в номинации «Лучший фильм о горном машиностроении» кинофестиваля MineMovie и стал лауреатом Российской Горной Награды.

Фильм «Железные люди» удостоился специального приза за «Лучшую режиссуру» в рамках Московского международного фестиваля корпоративного видео.

В прошлом году компания запустила цифровой проект «Сказки на ночь» – аудиоподкаст с историями о рабочих профессиях, металлургии, горном деле. Он предназначен для детей, чьи родители работают в ночную смену. Послушав сказку, ребенок понимает, в чем смысл их работы и почему он может гордиться ими. Сказки были прослушаны более 20 тыс. раз.

«Сказки на ночь» получили награду «Проект года» на главной отраслевой премии по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре – InterComm 2022, а также завоевал первое место на премии Tagline Awards 2022.