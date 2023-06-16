В Cтановлянском районе Липецкой области построят современный элеватор почти на 100 тысяч тонн зерна

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Соглашение о сотрудничестве подписали на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и директор ООО «Альтаир-Липецк» Игорь Дикарев.

Соглашение предусматривает реализацию инвестиционного проекта по строительству элеваторного комплекса на 96 тыс. тонн единовременного хранения. Сумма инвестиций составит 1,9 млрд рублей. Всего создадут около 40 новых рабочих мест. Проект будет реализован в два этапа. Инвестиции первого этап – на 36 тыс. тонн единовременного хранения – составят 1,3 млрд рублей. Инвестиции второго этапа – на 60 тыс. тонн зерна – составят 0,6 млрд рублей.

«Производство зерновых занимает одно из ведущих мест в агропромышленном комплексе региона. Современные технологии, по внедрению которых мы также в числе лидеров в стране, позволяют увеличивать урожайность и качества продукции. А значит, стратегически мы должны продумывать наперед, как хранить и реализовывать наше зерно. Инвестиции в строительство элеваторного комплекса – своевременные и нужные вложения», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

ООО «Альтаир-Липецк» работает в Становлянском районе с 2019 года. Основным видом деятельности является производство озимой и яровой пшеницы, ячменя, кукурузы, сои, гороха. Общие посевные площади компании на 2023 год составляют более 21 тыс. гектаров. Предприятие обеспечивает сырьем комбикормовый завод, входящий в состав крупнейшего в Тверской области агропромышленного комплекса с полным производственным циклом ООО «Коралл».