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Общество16 июня 2023 8:00

Игорь Артамонов: Мы оказываем содействие компаниям в освоении новых видов продукции

Липецкий губернатор провел деловую встречу с вице-премьером РФ, главой Минпромторга России Денисом Мантуровым
Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров встретился с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Встреча прошла в рамках ПМЭФ.

Игорь Артамонов рассказал о ходе реализации проекта по возрождению ЛТЗ, которое ведется совместно с Трансмашхолдингом и белорусской компанией Амкадор. На сегодняшний день все необходимые экспертизы строительных конструкций и проектные работы проведены. Реновация площадки началась.

«Обсудили развитие промышленности в регионе и меры поддержки предприятий. Оказываем содействие компаниям в поиске новых рынков сбыта, поставщиков комплектующих, освоении новых видов продукции, решении проблемных вопросов, связанных с логистикой, дефицитом кадров на промышленных предприятиях», – сказал по итогам встречи Игорь Артамонов.

Для привлечения дополнительных средств из федерального бюджета Липецкая область ежегодно участвует в конкурсных отборах госпрограмм в сфере промышленности, которые проводит Минпромторг России. Так, в 2022 году Липецкая область получила 105 млн рублей из федерального бюджета, в 2023 году планирует получить 72 млн рублей.

БИЗНЕС-ПРЕСС