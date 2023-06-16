Татьяна Сорокина: В русской песне душа народа

Открывает праздник Татьяна Петровна Сорокина. Фото Валентины Заярной

Школьная подруга, приехавшая из столицы погостить в городе детства, посетовала: «Раньше мы праздники справляли, как говорится, всем миром, а нынче такого единения днем с огнем не найдешь». Я не стала ее переубеждать, просто предложила прокатиться на праздник Троицы в этнографическую деревню «Хутор Песочное», что в Медвенском районе Курской области.

Мечта стала явью

Народный ансамбль казачьей песни «Вольница». Фото Валентины Заярной

В воскресный день на машине отправились в путь-дорогу. Оказалось, отправились не только мы. Из Курска, Курчатова, Брянска и других населенных пунктов соседних областей прибывали желающие поучаствовать в красочном представлении, которое традиционно проходит в этом уютном, зеленом, экологически чистом месте.

В нынешнем году сошлись воедино две значимые даты. Ровно десять лет назад на карте Соловьиного края родилась идея этнографической деревни благодаря стараниям замечательной женщины, пропагандисту русских традиций Татьяне Сорокиной (Булгаковой). Юбилей и у самой Татьяны Петровны - семьдесят лет со дня рождения. Но, честно говоря, верится в это с трудом: в глазах молодой задор, говорит так, что заслушаешься, а энергии столько, что молодым не угнаться. И, что самое главное, энергии позитивной, после которой и на сердце легко, и хочется самому сделать что-то доброе для окружающих.

Знаю, тянет неспроста в заповедные места

Песня-душа народа. Массовое пение. Фото Валентины Заярной

На хуторе я уже бывала, с хозяйкой общалась, потому-то и подругу пригласила совершить вояж, зная, что разочарования не случится. Но вот, что в этот день будет так много желающих отвлечься от городской суеты, предположить не могла. А народ все прибывал и прибывал.

Владимир Кривов с супругой и дочерью традиционно приезжают в Песочное. «Здесь воздух особенный, на травах настоянный, водоем с чистейшей водой, где так приятно поплавать», - признается глава семьи.

Две сестры Королевы с мужьями и детьми приезжают на хутор постоянно. «Я бывала в разных городах России, есть с чем сравнивать, - откровенно говорит Валерия Северова, - в этот уголок русской природы хочется возвращаться вновь и вновь».

Жительница города атомщиков Наталья Семенова, по ее словам, не пропускает ни одного праздника, где можно попеть всем вместе. Вот и сегодня удержаться не смогла: «Заглянули с супругом на минуточку по пути на дачу и остались на несколько часов».

Эх, спеть бы, да еще не раз…

Песня-душа народа. Массовое пение. Фото Валентины Заярной

- Песенная культура России - это ее материализованная душа. Жива душа - живо и тело нашей Родины, - убеждена Татьяна Сорокина. - В трудные минуты песня поднимала и объединяла народ. Наши славные предки пели в разные моменты своей жизни. Шли на работу как на праздник - пели. Возвращались домой после трудового дня - пели. Сидя на завалинке, за прялкой, во саду ли, в огороде - пели. И вместе с песней приходили живительные силы. Пока есть русская песня, наш народ непобедим. Так было в веках, так есть и так будет.

И праздник в Песочном - лучшее тому подтверждение. Песни лились рекой. В начале красочного действа нас радовали профессиональные исполнители: народный ансамбль казачьей песни «Вольница», известный и любимый певец в регионе и большой друг Песочного Олег Богданов. Кто мог, подпевал. Детвора с удовольствием водила хоровод.

А потом всех пригласили на поляну - принять участие в массовом пении. О том, чтобы каждый знал слова, позаботились заранее: издали песенник, который назвали «Сокровища русского народа» (0+). Подобрали такие произведения, чтобы брали за душу. Песни военных лет, которые в суровую годину распевала вся страна: и бойцы на фронте, и те, кто ковал Победу в тылу, матери, жены, невесты. Это «Синий платочек», «В землянке», «Огонек». Вспоминали старинные напевы: «Ухарь-купец», «Ой, да не вечер», «Ой при лужку, при лужке», «Не для меня», «Шел казак». Не забыли и про бардовскую визитную карточку всевозможных слетов и фестивалей - «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

Сплясать бы, как повелось у нас

И было, действительно, здорово. После песен на открытом воздухе. Сидели на свежескошенном духмяном сене, которое специально просушили для такого дня, так как накануне был дождь. Самое время заняться танцами.

В тени берез на живописном бревнышке замечаю группу нарядно одетых барышень с охапкой ромашек. Они увлеченно плетут венки. Прибыли дружной компанией из Курчатова. Ромашки привезли с собой - срезали на даче. Готовятся принять участие в массовом танце «Тимоня».

Минутная готовность - и пляска началась.

Вы спросите: «А что это такое?» Отвечу. «Тимоня» - это и пляска, и припевки, и музыкальный наигрыш одновременно. Это и общение, и движение, и самовыражение. И пусть не покажется кому-то это высокопарным слогом, но для русского человека испокон веков «Тимоня» - синоним слова «жизнь».

Коси, коса, пока роса

Школа косарей. Фото Валентины Заярной

Традиции на праздник Троицы богатейшие. Татьяне Петровне отдельное спасибо и низкий поклон за то, что по крупицам собрала и возрождает в наши дни. Это и плетение венков, и кумление (кумушки говорят друг другу приятные слова), и хороводы, и школа косарей. К сожалению, это древнее искусство остается в прошлом. В городах и на дачных участках газоны косят механическим способом. Да и настоящую косу найти затруднительно. В «Песочном» есть и косы, и участки с травой, сюда съезжаются мастера. Невероятно, но факт: среди желающих принять участие в соревнованиях много представительниц прекрасного пола. Так и хочется воскликнуть вслед за поэтом: «Есть женщины в русских селеньях». В курских, во всяком случае, точно есть. Победил уже знакомый нам Олег Богданов - он и косу отбивал, и сам по лужку прошелся. Универсал, мастер на все руки.

Кусочек солнца

Заканчивается праздник не простым обедом, а со смыслом. Фото пресс-служба «Хутора Песочное»

Завершается праздничное действо тоже традиционно - обедом. Но не простым, а со смыслом: готовят на огромной сковороде яичницу.

В семьях надо было готовить это блюдо из двух яиц. Они символизируют супружескую пару - жену и мужа. Во время приготовления женщина читала молитву:

- Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Солили солью, приготовленной в Чистый четверг. Украшали веточками зеленого лучка, чеснока и петрушки. Зелень не шинковали, чтобы сохранить целостность семьи.

…День пролетел незаметно. Возвращались в столицу губернии под вечер. На душе светло и радостно. Подруга произносит только одно слово: «Спасибо», и это символично - спаси Боже. И верится, искренне верится: пока жива русская песня, жив народ. А за сохранение русских народных традиций Татьяне Петровне Сорокиной низкий поклон и многие лета.

Наша справка

В старые времена на Троицу начинались веселые гулянья - так славяне пытались настроить землю на успешный урожай. Молодежь водила хороводы и пела песни, девушки плели венки и бросали в воду - чей дальше уплывет, та быстрее всех выйдет замуж.