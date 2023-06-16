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Общество16 июня 2023 6:00

Татьяна Сорокина: В русской песне душа народа

Этнографическая деревня встречала гостей
Александра ЧЕРНЫХ
Открывает праздник Татьяна Петровна Сорокина. Фото Валентины Заярной

Открывает праздник Татьяна Петровна Сорокина. Фото Валентины Заярной

Школьная подруга, приехавшая из столицы погостить в городе детства, посетовала: «Раньше мы праздники справляли, как говорится, всем миром, а нынче такого единения днем с огнем не найдешь». Я не стала ее переубеждать, просто предложила прокатиться на праздник Троицы в этнографическую деревню «Хутор Песочное», что в Медвенском районе Курской области.

Мечта стала явью

Народный ансамбль казачьей песни «Вольница». Фото Валентины Заярной

Народный ансамбль казачьей песни «Вольница». Фото Валентины Заярной

В воскресный день на машине отправились в путь-дорогу. Оказалось, отправились не только мы. Из Курска, Курчатова, Брянска и других населенных пунктов соседних областей прибывали желающие поучаствовать в красочном представлении, которое традиционно проходит в этом уютном, зеленом, экологически чистом месте.

В нынешнем году сошлись воедино две значимые даты. Ровно десять лет назад на карте Соловьиного края родилась идея этнографической деревни благодаря стараниям замечательной женщины, пропагандисту русских традиций Татьяне Сорокиной (Булгаковой). Юбилей и у самой Татьяны Петровны - семьдесят лет со дня рождения. Но, честно говоря, верится в это с трудом: в глазах молодой задор, говорит так, что заслушаешься, а энергии столько, что молодым не угнаться. И, что самое главное, энергии позитивной, после которой и на сердце легко, и хочется самому сделать что-то доброе для окружающих.

Знаю, тянет неспроста в заповедные места

Песня-душа народа. Массовое пение. Фото Валентины Заярной

Песня-душа народа. Массовое пение. Фото Валентины Заярной

На хуторе я уже бывала, с хозяйкой общалась, потому-то и подругу пригласила совершить вояж, зная, что разочарования не случится. Но вот, что в этот день будет так много желающих отвлечься от городской суеты, предположить не могла. А народ все прибывал и прибывал.

Владимир Кривов с супругой и дочерью традиционно приезжают в Песочное. «Здесь воздух особенный, на травах настоянный, водоем с чистейшей водой, где так приятно поплавать», - признается глава семьи.

Две сестры Королевы с мужьями и детьми приезжают на хутор постоянно. «Я бывала в разных городах России, есть с чем сравнивать, - откровенно говорит Валерия Северова, - в этот уголок русской природы хочется возвращаться вновь и вновь».

Жительница города атомщиков Наталья Семенова, по ее словам, не пропускает ни одного праздника, где можно попеть всем вместе. Вот и сегодня удержаться не смогла: «Заглянули с супругом на минуточку по пути на дачу и остались на несколько часов».

Эх, спеть бы, да еще не раз…

Песня-душа народа. Массовое пение. Фото Валентины Заярной

Песня-душа народа. Массовое пение. Фото Валентины Заярной

- Песенная культура России - это ее материализованная душа. Жива душа - живо и тело нашей Родины, - убеждена Татьяна Сорокина. - В трудные минуты песня поднимала и объединяла народ. Наши славные предки пели в разные моменты своей жизни. Шли на работу как на праздник - пели. Возвращались домой после трудового дня - пели. Сидя на завалинке, за прялкой, во саду ли, в огороде - пели. И вместе с песней приходили живительные силы. Пока есть русская песня, наш народ непобедим. Так было в веках, так есть и так будет.

И праздник в Песочном - лучшее тому подтверждение. Песни лились рекой. В начале красочного действа нас радовали профессиональные исполнители: народный ансамбль казачьей песни «Вольница», известный и любимый певец в регионе и большой друг Песочного Олег Богданов. Кто мог, подпевал. Детвора с удовольствием водила хоровод.

А потом всех пригласили на поляну - принять участие в массовом пении. О том, чтобы каждый знал слова, позаботились заранее: издали песенник, который назвали «Сокровища русского народа» (0+). Подобрали такие произведения, чтобы брали за душу. Песни военных лет, которые в суровую годину распевала вся страна: и бойцы на фронте, и те, кто ковал Победу в тылу, матери, жены, невесты. Это «Синий платочек», «В землянке», «Огонек». Вспоминали старинные напевы: «Ухарь-купец», «Ой, да не вечер», «Ой при лужку, при лужке», «Не для меня», «Шел казак». Не забыли и про бардовскую визитную карточку всевозможных слетов и фестивалей - «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».

Сплясать бы, как повелось у нас

И было, действительно, здорово. После песен на открытом воздухе. Сидели на свежескошенном духмяном сене, которое специально просушили для такого дня, так как накануне был дождь. Самое время заняться танцами.

В тени берез на живописном бревнышке замечаю группу нарядно одетых барышень с охапкой ромашек. Они увлеченно плетут венки. Прибыли дружной компанией из Курчатова. Ромашки привезли с собой - срезали на даче. Готовятся принять участие в массовом танце «Тимоня».

Минутная готовность - и пляска началась.

Вы спросите: «А что это такое?» Отвечу. «Тимоня» - это и пляска, и припевки, и музыкальный наигрыш одновременно. Это и общение, и движение, и самовыражение. И пусть не покажется кому-то это высокопарным слогом, но для русского человека испокон веков «Тимоня» - синоним слова «жизнь».

Коси, коса, пока роса

Школа косарей. Фото Валентины Заярной

Школа косарей. Фото Валентины Заярной

Традиции на праздник Троицы богатейшие. Татьяне Петровне отдельное спасибо и низкий поклон за то, что по крупицам собрала и возрождает в наши дни. Это и плетение венков, и кумление (кумушки говорят друг другу приятные слова), и хороводы, и школа косарей. К сожалению, это древнее искусство остается в прошлом. В городах и на дачных участках газоны косят механическим способом. Да и настоящую косу найти затруднительно. В «Песочном» есть и косы, и участки с травой, сюда съезжаются мастера. Невероятно, но факт: среди желающих принять участие в соревнованиях много представительниц прекрасного пола. Так и хочется воскликнуть вслед за поэтом: «Есть женщины в русских селеньях». В курских, во всяком случае, точно есть. Победил уже знакомый нам Олег Богданов - он и косу отбивал, и сам по лужку прошелся. Универсал, мастер на все руки.

Кусочек солнца

Заканчивается праздник не простым обедом, а со смыслом. Фото пресс-служба «Хутора Песочное»

Заканчивается праздник не простым обедом, а со смыслом. Фото пресс-служба «Хутора Песочное»

Завершается праздничное действо тоже традиционно - обедом. Но не простым, а со смыслом: готовят на огромной сковороде яичницу.

В семьях надо было готовить это блюдо из двух яиц. Они символизируют супружескую пару - жену и мужа. Во время приготовления женщина читала молитву:

- Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Солили солью, приготовленной в Чистый четверг. Украшали веточками зеленого лучка, чеснока и петрушки. Зелень не шинковали, чтобы сохранить целостность семьи.

…День пролетел незаметно. Возвращались в столицу губернии под вечер. На душе светло и радостно. Подруга произносит только одно слово: «Спасибо», и это символично - спаси Боже. И верится, искренне верится: пока жива русская песня, жив народ. А за сохранение русских народных традиций Татьяне Петровне Сорокиной низкий поклон и многие лета.

Наша справка

В старые времена на Троицу начинались веселые гулянья - так славяне пытались настроить землю на успешный урожай. Молодежь водила хороводы и пела песни, девушки плели венки и бросали в воду - чей дальше уплывет, та быстрее всех выйдет замуж.

БИЗНЕС-ПРЕСС