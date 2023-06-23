В Курске перевозчик извинился за то, что колясочник не смог попасть в автобус

Большая часть местного транспорта физически недоступна для инвалидов Фото: Даниил НАЙХИН

Инцидент произошел на автобусном маршруте №50. Водитель не помог курянке с сыном-колясочником попасть в салон. Женщина поделилась проблемой в соцсетях.

По инциденту провели служебное расследование. Факт подтвердился записью с камер видеонаблюдения в салоне автобуса. Перевозчик и водитель принесли свои извинения.

В региональном Минтрансе также провели совещание с перевозчиками, на котором обсудили обеспечение доступности общественного транспорта для маломобильных пассажиров.

- Общественный транспорт на 100% должен быть доступен для маломобильных пассажиров – это одна из основных задач транспортной реформы. В случаях нарушений перевозчиками условий по оказанию услуг особым категориям граждан будем применять соответствующие меры и штрафные санкции, предусмотренные брутто-контрактами, - сказал первый замминистра транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко.

При этом большая часть транспорта в Курской области остается физически недоступной для инвалидов.

О проблемах в работе общественного транспорта власти региона посоветовали сообщать по телефону горячей линии 702-802. Контакт-центр работает круглосуточно: днем на звонки отвечаю операторы, а в ночное время все звонки записываются для последующей обработки.

Для ускорения обработки обращения необходимо указать дату, время и место инцидента, номер маршрута, номер транспортного средства, а также контактные данные заявителя. Также фото-, видео- и аудиоматериалы можно направить на адрес электронной почты dispcds@yandex.ru.

Ранее КП сообщала, что с1 июля в Курске в тестовом режиме запускают новую маршрутную сеть.

На 21 автобусном маршруте (№ 6Г, 14Г, 26П, 33Г, 36Г, 43Г, 44Г, 45П, 47П, 55Г, 61Г, 66П, 67П, 72П, 73М, 83П, 84Г, 88Г, 89Г, 92П, 99М) будут работать 113 новых автобусов, 24 из них большого класса вместимости.

Временно, в тестовом режиме, 13 автобусных маршрутов (№ 10М, 15М, 18Г, 22Г, 28М, 35М, 42М, 59Г, 82М, 85М, 93М, 94Г, 98Г) будут обслуживаться транспортом, который использовался ранее.

На всех перечисленных маршрутах будет реализовано право льготного проезда,