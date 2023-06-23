Житель Курской области вывез из-под обстрела семь человек

Житель Глушково Аблаз Абдукадиров не растерялся в экстремальной ситуации и пришел на помощь людям Фото: предоставлено пресс-службой

Житель райцентра Глушково Курской области Аблаз Абдукадиров с недавних пор стал местным героем.

Аблаза в приграничном поселке Глушково знают хорошо - на местном рынке он держит свой небольшой бизнес.

18 июня, когда районный центр подвергся сильному артобстрелу со стороны Украины, одним из эпицентров ударов стал и местный рынок. В это время здесь, на площади центрального рынка Глушково, как раз находились жители, в том числе и дети.

Были повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка, вспыхнул пожар.

Именно рыночная площадь оказалось под огнем ВСУ. Аблаз Абдукадиров не растерялся и, рискуя собственной жизнью, вывез из-под огня в безопасное место семь человек, среди которых были трое несовершеннолетних детей.

Глава района выписал Аблазу благодарность за проявленную смелость и самоотверженность при спасении людей. Но местные жители требуют в соцсетях, чтобы героя наградили по всем правилам. Некоторые даже предлагают освободить Аблаза от аренды на рынке.

Так что чиновники теперь готовят документы на награду для Аблаза Абдукадирова.

Сам мужчина говорит, что просто сделал то, что должен был:

- Ведь самое ценное - это жизнь. При необходимости, не задумываясь, сделаю то же самое.