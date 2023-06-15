Липецкий губернатор Игорь Артамонов: Мы сможем внедрять прогрессивные методики обучения финансовой грамотности населения

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Правительство Липецкой области и Ассоциация развития финансовой грамотности подписали соглашение о сотрудничестве в области финансового просвещения жителей региона. На площадке Петербургского международного экономического форума подписи под документом поставили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор АРФГ Вениамин Каганов.

«Мы заинтересованы в повышении финансовой грамотности населения, чтобы наши жители знали, что из себя представляют банковские услуги, умели эффективно распоряжаться деньгами, планировать семейный бюджет и приумножать сбережения, знали, как воспользоваться мерами господдержки и, самое главное, не стали жертвами мошенничества. Сейчас существует множество методик обучения и мы рады, что Липецкая область сможет внедрять на своей территории одни из самых прогрессивных», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Поддержка руководителей субъектов Российской Федерации является залогом успеха для проектов, действующих на их территории. Это в полной мере относится и к финансовой грамотности. У нас исторически отличные рабочие отношения с Липецкой областью, поэтому подписанное на ПМЭФ-2023 соглашение укрепит наше сотрудничество. Мы нацелены на активную и системную работу по повышению финансовой грамотности жителей области, и искренне надеемся, что она приведет к росту их финансового благополучия», – отметил глава АРФГ Вениамин Каганов.

Предметом соглашения стало взаимодействие сторон при реализации стратегии повышения финансовой грамотности населения. Основные направления совместной работы: мониторинг уровня финансовой грамотности населения Липецкой области на основе методики АРФГ, развитие в регионе движения волонтеров финансового просвещения, выявление и поддержка лучших проектов в области повышения финансовой грамотности, организация совместных мероприятий, направленных на различные целевые аудитории, взаимная информационная поддержка.

Целевые результаты на 2023 год: более 300 обученных волонтеров финансового просвещения, внедрение передовых методик и форматов повышения финансовой грамотности населения, поддержка не менее 10 масштабных проектов, в том числе со СМИ региона, с охватом аудитории более 100 тысяч человек.

Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ) создана в 2019 году при поддержке Банка России, профессиональных сообществ и крупных игроков финансового рынка для объединения усилий по повышению уровня финансовой грамотности граждан РФ. АРФГ выявляет и масштабирует успешные инициативы в сфере финансовой грамотности и культуры.

Реализует собственные проекты и оказывает методическую, финансовую, информационную поддержку наиболее эффективных наработок и методик, нацеленных на широкую аудиторию: от воспитанников детского сада до пенсионеров. Занимается поддержкой, координацией и обучением волонтеров финансового просвещения. В 2022 году охват аудитории проектов и волонтерской деятельности составил 7,8 млн человек. Поддержано более 250 региональных и федеральных проектов. Волонтерский актив составил более 11 тысяч человек. Шесть ресурсных центров, созданных в разных регионах страны и получающих поддержку АРФГ. Ими проведено 450 мероприятий с общим охватом 750 человек. Более 5 млн человек стали зрителями онлайн-трансляций.

Региональный центр финансовой грамотности Липецкой области создан в 2021 году при Институте развития образования Липецкой области. Площадка вошла в число победителей Всероссийского конкурса АРФГ по созданию и развитию ресурсных центров волонтеров финансового просвещения. Одним из ярких ежегодных событий региона является сельский фестиваль «Экспедиция финансовой грамотности», который проводится при поддержке Правительства Липецкой области и АРФГ.