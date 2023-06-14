В авангарде цифрового развития: в Петербурге начат выпуск отечественных печатных плат и телекоммуникационного оборудования

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Новый промышленный кластер создан на мощностях предприятия «Авангард» в рамках программы импортозамещения в сфере телекоммуникаций и связи Российской Федерации.

Предприятие разместилось на площади почти 2 000 квадратных метров. Основное технологическое оборудование для производственной линии изготовили ведущие поставщики отрасли. Созданная техническая база позволяет выпускать более миллиона единиц телекоммуникационного оборудования в год, в том числе IP-видеокамеры, роутеры, коммутаторы, маршрутизаторы и другое оборудование для оказания телеком-сервисов.

В открытии производства приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, руководство «Ростелекома» и «Авангарда». В присутствии гостей были запущены линии по изготовлению печатных плат и сборке оборудования.

«Открытие новой производственной линии еще раз подчеркивает высокий уровень развития телеком-индустрии в нашей стране и курс на импортозамещение. Спрос на изделия отечественного производства в текущих условиях санкционного давления велик, как никогда. И главная задача для всех нас — обеспечить высокое качество продукции и предоставляемых услуг при сохранении доступных цен для потребителей. Это важно сейчас, когда западные компании официально ушли с российского рынка и перестали оказывать техническую поддержку по телеком-оборудованию и ПО. Благодаря появлению таких предприятий нам удастся занять освободившиеся ниши, а уровень импортозамещения в отрасли будет неизменно повышаться, что соответствует целям стратегии развития связи в России», — отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Производство позволит «Ростелекому» удовлетворить собственные потребности по обеспечению устойчивой работы цифровой инфраструктуры. В перспективе компания намерена масштабировать мощности и увеличить объем выпускаемого оборудования, предоставляя рынку конкурентные решения.

«Собственная линия производства плат и сборки телекоммуникационного оборудования — важный этап развития нашей компании, к которому мы начали готовиться задолго до ограничения доступа к западным технологиям. Для этого нам пришлось решить множество сложнейших задач с тем, чтобы обеспечить выпуск российской продукции нужного качества и в достаточном объеме. Сегодня производственная линия официально запущена и приступает к выпуску так нужного нам оборудования. Уверен, что продукция, созданная здесь, будет востребована не только “Ростелекомом”, но и другими операторами», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

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