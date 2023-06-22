На улицах Курска поставят еще пять коров

- Надеемся, что креативные буренки поднимут настроение горожанам и станут отличной идеей для яркого фото, - отметила художница Юлия Бартенева Фото: Даниил НАЙХИН

На улицах Курска продолжается установка арт-объектов – коров, раскрашенных в различной стилистике.

Первая такая корова появилась в Курском районе возле детской школы искусств. Ее авторами были воспитанники ДШИ. Проект решили поддержать известные курские художники Юлия Бартенева и Владимир Тельных.

Придумав и утвердив эскизы, они приступили к исполнению вместе со студентами, учениками детских школ искусств и кружков изобразительного искусства. Арт-объекты знакомят жителей и гостей региона с творчеством известных художников, а также с различными декоративными народными промыслами, пояснили в Правительстве региона.

Например, уже установлены коровы в традиционной хохломской росписи и в технике лоскутного шитья, с использованием Мезенской росписи.

- Вдохновившись творчеством французского живописца Фернана Леже и российского художника, основателя супрематизма Казимира Малевича, мы создали с ребятами нестандартные арт-объекты. Процесс работы был интересным и сложным в исполнении. Надеемся, что креативные буренки поднимут настроение горожанам и станут отличной идеей для яркого фото, - отметила художница Юлия Бартенева.

Художники хотели сделать небольшой отсыл к известной международной акции, которая регулярно проходит на улицах разных городов мира: реалистичные скульптуры коров разрисовываются художниками, а затем украшают городское пространство.

Финансируется проект из внебюджетных источников, подчеркнули в Доме Советов.

Сейчас в Курске установлено пять коров: на улице Ленина – чуть выше пересечения с улицей Кирова, перед педагогическим колледжем на улице Перекальского, в парке «Боева дача», недалеко от ЗАГСа на улице Радищева и на улице Кати Зеленко. Еще две украшают территорию спортивно-тренировочного комплекса «Сейм».

Планируется, что в ближайшее время появится еще пять арт-объектов, они будут установлены в разных микрорайонах города Курска.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В областном центре высадили почти 15 тысяч однолетних цветов на прошлой неделе.

Как рассказали в комитете городского хозяйства, подрядные организации в рамках муниципальных контрактов более 8500 цветов высадили в сквере по улице Союзной и более 1100 - у памятника в парке Железнодорожников. Также теперь более 1500 растений украшают скверы на улице Бойцов 9-й Дивизии и на пересечении улицы Мыльникова и Майского бульвара.

Помимо этого, специалистами на прошлой неделе высажены более 2700 однолетних культур в цветниках и вазонах, расположенных в скверах по улице Станционной и Героев 16-й Воздушной армии.