Список бесплатных мероприятий летом в Курске: спорт, концерты, мастер-классы

До конца лета в Курске можно успеть посетить массу интересных локаций Фото: Светлана ВОЛКОВА

Общегородской творческий проект «Курск – 2023. Лето в городе» стартовал. Городская культурная жизнь по крайней мере до 31 августа будет насыщена бесплатными программами на открытом воздухе. Это спортивным, культурные, просветительские мероприятия. Вход везде свободный.

Проект наполнит досуг курян интересными и полезными по содержанию мероприятиями: встречами с курскими литераторами, разноплановыми акциями, мастер-классами, литературными викторинами, интерактивными играми, конкурсами.

Так, в парке им. К. Рокоссовского еженедельно по вторникам с 16.00 до 17.00 будет проходить проект «Русские традиции».

Каждый вторник возле центра «Лира» с 18.00 до 19.00 будет - проект «Аллея игр».

В парке Героев Гражданской войны по средам с 18.00 до 19.00 и на Театральной площади по пятницам с 20.00 до 21.00 организаторы проекта «Танцующий город» ждут курян.

Еженедельно по четвергам с 16.00 до 17.00 в парке им. К. Рокоссовского будет проходить проект «Русь мастеровая». Каждый четверг перед центром «Лира» с 18.00 до 19.00 пройдут «Лирические вечера».

В городе будет играть живая музыка Фото: Светлана ВОЛКОВА

В парке им. Дзержинского по пятницам с 18.00 до 19.00 - проект «Музыкальные вечера».

Организаторы проекта «ЮнКинРаrk» приглашают курян и гостей города в парк Героев Гражданской войны 23 июня, 7 и 21 июля, а также 11 и 25 августа с 20.00 до 23.00.

Кроме этого, каждую субботу в парке Героев Гражданской войны горожан ждут «Субботние вечера» с 18.00 до 19.00.

В сквере перед центром «Лира» (проспект им. Ленинского комсомола), а также на ул. Союзной, 26 и в сквере по ул. Студенческой «Гулливер» с 11.00 по вторникам будет проходить «Летний парк чтения».

Этот проект пройдет по средам 10.00-11.00 (17-й Степной пер.), 11.00-12.30 (парк Железнодорожников), 17.00-19.00 (парк Героев Гражданской войны). Кроме этого, проект пройдет по четвергам 11.00-12.30 (парк Дзержинского), 11.00-12.30 (парк КЗТЗ), 17.00-19.00 (парк им. К. Рокоссовского).

Еженедельно по понедельникам в Детском парке с 9.00 до 12.00 - проект «Цвети, наш парк».

Также в Детском парке до 29 июня еженедельно: понедельник, вторник, среда, четверг с 11.00 до 12.30 и с 3 июля по 31 августа с 11.00 до 12.30 будет проходить «Лето – это радость детства».

Многие мероприятия рассчитаны на детей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Еженедельно по вторникам и воскресеньям с 9.00 до 12.00 ребята смогут поучаствовать в спортивных мероприятиях «Физкульт-ура».

Кроме этого, еженедельно по четвергам и субботам с 16.00 до 20.00 в Детском парке пройдут мероприятия «Спорт – это здорово!».

Конкурсно-развлекательные программы «Летние вечера» пройдут в центре «Гелиос» 13, 19 июля, 10, 16 августа в 16.00.

Будут проходить уроки бесплатной школы скейтбординга в скейтпарке при центре «Гелиос» в июне-августе еженедельно по средам и субботам в 14.00.

Состоятся соревнования экстремальных видов спорта (скейт, ВМХ, самокат) в скейтпарке при центре «Гелиос» в июне-августе.

В рамках проекта «Курск – 2023. Лето в городе» пройдут различные спортивные мероприятия:

стритбол в школе № 50 21 июня в 15.00

волейбол в парке им 50-летия ВЛКСМ («Боева дача») 28 июня в 15.00

футбол - площадка перед школой фехтования (ул. Советская,3) 5 июля в 15.00

волейбол в парке им. 50-летия ВЛКСМ («Боева дача») 12 июля в 15.00

стритбол в парке по ул. Союзной, 26 19 июля в 15.00

волейбол в парке им 50-летия ВЛКСМ («Боева дача») 26 июля в 15.00

футбол в школе № 30 (ул. Серегина, 31) 2 августа в 15.00

футбол в школе № 35 (ул. Республиканская, 50Б/1 9 августа в 15.00

волейбол - з/о «Ермошкино озеро» (ул. Гагарина) 16 августа в 15.00

стритбол в Детском парке (ул. Перекальского, 1) 23 августа в 15.00

волейбол в парке им. 50-летия ВЛКСМ («Боева дача») 30 августа в 15.00

легкоатлетическая пробежка «5 верст» в парке им.50-летия ВЛКСМ («Боева дача») - еженедельно по субботам в 9.00

детские, молодежные турниры по футболу муниципального, регионального, всероссийского уровней - парк им.50-летия ВЛКСМ («Боева дача»), июнь-август по субботам в 10.00

Пройдет проект интерактивных площадок «Лето в городе» в парке им. Дзержинского 29 июня, 27 июля, 6 и 13 августа в 16.00.