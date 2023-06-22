Куда в Курске сходить на День молодежи?

На Боевке пройдет фестиваль работающей молодежи
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В эту субботу, 24 июня, в Курске отметят День молодежи. Уже накануне начнутся различные праздничные мероприятия.
Публикуем полную программу:
23 июня в 15.00
«Молодежный калейдоскоп»
Центр досуга «Мир»
23 июня с 17.00 – до 20.00
Проект «Молодежный открытый микрофон»
(г. Курск, ул. Ленина, 15 (3 этаж, молодежное креативное пространство «Веранда»)
23 июня с 17.00 – до 18.00
Праздничная программа «Ритмы молодости» Центр «Русь»
(Парк им. К. Рокоссовского)
24 июня с 13.00 до 15.00
Мастер-класс «Мона Лиза в современном стиле»
(г. Курск, ул. Ленина, 15, 3 этаж, молодежное креативное пространство «Веранда»)
Курян ждут различные активности
Фото: Даниил НАЙХИН
24 июня с 13.00 до 15.00
Открытый мастер-класс по живописи «Курск- молодежный» 24.06.2023
(г. Курск, ул. Ленина, 15, 3 этаж, молодежное креативное пространство «Веранда»)
24 июня в 09.00
Молодежный забег «5 верст»
(парк им. 50 - летия ВЛКСМ)
24 июня в 10.00
Открытие спортивного блока мероприятий, посвященных Дню молодежи: «Утро с чемпионом», в рамках федерального проекта «Сила России»
(парк им. 50 - летия ВЛКСМ, стадион с искусственным покрытием)
24 июня в 10.30
парк им. 50-летия ВЛКСМ (территория спортивного центра «Меркурий»)
24 июня в 10.30
Открытые соревнования по шахматам
(парк им. 50 - летия ВЛКСМ)
24 июня в 10.30
Открытые соревнования по стритболу
(парк им. 50-летия ВЛКСМ, стритбольная площадка)
24 июня в 10.30
Открытые соревнования по волейболу
(парк им. 50 - летия ВЛКСМ, волейбольная площадка)
Немало будет спортивных соревнований
Фото: Светлана ВОЛКОВА
24 июня в 16.30
Награждение молодежного актива города Курска
(парк им. 50 - летия ВЛКСМ, Молодежный амфитеатр)
24 июня в 10.00
Соревнования по фигурному вождению велосипеда
(школа №48 им. Р.М. Каменева)
24 июня с 13.00 до 15.00
Фестиваль семей работающей молодежи
(парк имени 50-летия ВЛКСМ)
24 июня с 15.30 до 18.00
Открытие сезона молодежного амфитеатра на Боевой Даче «Движение Первых» (парк имени 50-летия ВЛКСМ)
24 июня в 18.00
Городской молодежный экстрим-фестиваль «Правильный старт»
(Городской культурный центр «Лира»)
24 июня в 18.00
Праздничная программа, посвященная Дню молодежи
(«Спортивно-концертный комплекс»)
26 июня в 15.00
Встреча с активом Молодежного Совета при главе администрации Центрального округа города Курска, посвященная Дню молодежи
(Креативное пространство «Веранда», г. Курск, Ленина, 15)
26 июня в 15.00
Маршрутная игра «Территория молодости» среди студенческих команд
(парк им. 50лет ВЛКСМ).
В Курской области на День молодежи, 24 июня, не будут продавать алкоголь. Запрет на реализацию горячительного в этот день ввели власти региона.