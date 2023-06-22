Куда в Курске сходить на День молодежи?

На Боевке пройдет фестиваль работающей молодежи Фото: Светлана ВОЛКОВА

В эту субботу, 24 июня, в Курске отметят День молодежи. Уже накануне начнутся различные праздничные мероприятия.

Публикуем полную программу:

23 июня в 15.00

«Молодежный калейдоскоп»

Центр досуга «Мир»

23 июня с 17.00 – до 20.00

Проект «Молодежный открытый микрофон»

(г. Курск, ул. Ленина, 15 (3 этаж, молодежное креативное пространство «Веранда»)

23 июня с 17.00 – до 18.00

Праздничная программа «Ритмы молодости» Центр «Русь»

(Парк им. К. Рокоссовского)

24 июня с 13.00 до 15.00

Мастер-класс «Мона Лиза в современном стиле»

(г. Курск, ул. Ленина, 15, 3 этаж, молодежное креативное пространство «Веранда»)

Курян ждут различные активности Фото: Даниил НАЙХИН

24 июня с 13.00 до 15.00

Открытый мастер-класс по живописи «Курск- молодежный» 24.06.2023

(г. Курск, ул. Ленина, 15, 3 этаж, молодежное креативное пространство «Веранда»)

24 июня в 09.00

Молодежный забег «5 верст»

(парк им. 50 - летия ВЛКСМ)

24 июня в 10.00

Открытие спортивного блока мероприятий, посвященных Дню молодежи: «Утро с чемпионом», в рамках федерального проекта «Сила России»

(парк им. 50 - летия ВЛКСМ, стадион с искусственным покрытием)

24 июня в 10.30

парк им. 50-летия ВЛКСМ (территория спортивного центра «Меркурий»)

24 июня в 10.30

Открытые соревнования по шахматам

(парк им. 50 - летия ВЛКСМ)

24 июня в 10.30

Открытые соревнования по стритболу

(парк им. 50-летия ВЛКСМ, стритбольная площадка)

24 июня в 10.30

Открытые соревнования по волейболу

(парк им. 50 - летия ВЛКСМ, волейбольная площадка)

Немало будет спортивных соревнований Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 июня в 16.30

Награждение молодежного актива города Курска

(парк им. 50 - летия ВЛКСМ, Молодежный амфитеатр)

24 июня в 10.00

Соревнования по фигурному вождению велосипеда

(школа №48 им. Р.М. Каменева)

24 июня с 13.00 до 15.00

Фестиваль семей работающей молодежи

(парк имени 50-летия ВЛКСМ)

24 июня с 15.30 до 18.00

Открытие сезона молодежного амфитеатра на Боевой Даче «Движение Первых» (парк имени 50-летия ВЛКСМ)

24 июня в 18.00

Городской молодежный экстрим-фестиваль «Правильный старт»

(Городской культурный центр «Лира»)

24 июня в 18.00

Праздничная программа, посвященная Дню молодежи

(«Спортивно-концертный комплекс»)

26 июня в 15.00

Встреча с активом Молодежного Совета при главе администрации Центрального округа города Курска, посвященная Дню молодежи

(Креативное пространство «Веранда», г. Курск, Ленина, 15)

26 июня в 15.00

Маршрутная игра «Территория молодости» среди студенческих команд

(парк им. 50лет ВЛКСМ).

КСТАТИ

В Курской области на День молодежи, 24 июня, не будут продавать алкоголь. Запрет на реализацию горячительного в этот день ввели власти региона.