Губернатор Гладков вручил первые медали участникам Прохоровского сражения

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В День России губернатор Белгородской области вручил первые медали к 80-летию Прохоровского сражения ветеранам Курской битвы Марии Денисовне Колтаковой и Александру Сергеевичу Полякову.

Легендарная «железная бабушка» Мария Колтакова во время войны была старшиной медицинской службы, вынесла с поля боя более 300 раненых. Прошла в составе 121-й Рыльско-Киевской стрелковой дивизии от Воронежа до Праги. Отмечена медалью «За отвагу» за личное мужество, проявленное при защите Отечества в боях под Воронежем. Марии Денисовне в этом году исполнился 101 год.

Сейчас она является 16-кратной рекордсменкой Книги рекордов России. Экстремальными видами спорта женщина начала заниматься в 93 года. Свой первый рекорд получила за прыжки с парашютом, а затем за дайвинг, джип-триал, картинг, пулевую стрельбу из пневматического оружия и вождение танка.

- Мария Денисовна, спасибо большое за ваш подвиг, за вашу жизнь! Вы пример для всех нас. Мы все стараемся быть похожими и достойными вас! Долгих лет жизни и безграничного здоровья, - пожелал ветерану Великой Отечественной войны губернатор Белгородской области.

Еще одну медаль из рук Вячеслава Гладкова получил ветеран сражения под Прохоровкой Александр Сергеевич Поляков. Он родился в Белгороде, на фронт ушел в 17 лет. Боевое крещение получил 7 июля 1943 года, оказавшись в самом пекле танкового сражения. После Курской битвы освобождал Киев. Дошел до Варшавы, где в конце 1944 года получил тяжелое ранение в голову. Длительное время находился в военном госпитале на лечении.

Сейчас Александр Сергеевич ведет работу по воспитанию белгородской молодежи. Участвует во встречах со школьниками и студентами, в различных патриотических мероприятиях. В 2015 году он был в составе делегации, которая доставила в Белгород частицу Вечного огня от Кремлевской стены.

- Спасибо Вам за опыт, которым Вы делитесь, за то, что Вы вместе с нами, что помогаете нам воспитывать наших детей. Мы равняемся на Вас. Очень дорожим Вами и надеемся, что все, что мы с Вами задумали по патриотическому воспитанию детей, обязательно выполним. Спасибо, от всей души с праздником, - поблагодарил Александра Сергеевича глава региона.

Отметим, по инициативе Вячеслава Гладкова в этом году выпущена памятная медаль для всех участников сражения под Прохоровкой. Почетный знак получат 380 ветеранов в 55 регионах России.