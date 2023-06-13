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Общество13 июня 2023 4:00

В Курске «Новые люди» предложили решить проблему аварий с помощью разметки

Ввести новый тип разметки, который снизит количество аварий на дорогах и поможет справиться с пробками — с такой инициативой выступил депутат Курского городского Собрания от «Новых людей» Максим Сысоев

Максим Сысоев предложил нанести на дороги разметку, которую ещё называют «вафельница». Это пересекающиеся полосы в виде жёлтых ромбов, которые обозначают участок перекрёстка, где нельзя стоять дольше пяти секунд. Остановка здесь запрещается для того, чтобы не создавать препятствие для движения в поперечном направлении.

Во многих городах такая разметка уже доказала свою эффективность. Например, в Москве её наносят с 2015 года. Теперь этот опыт хотят применить и в Курске.

Официальный запрос депутат от «Новых людей» направил председателю комитета дорожного хозяйства Анатолию Лоткову. Максим Сысоев предлагает нанести «вафельную» разметку вместе с комплексами фиксации нарушений ПДД на девяти перекрёстках.

- Ул. Ленина – ул. Перекальского – ул. Карла Маркса

- Ул. Карла Маркса – пр. Светлый

- Ул. Димитрова – ул. Пушкарная

- Ул. Радищева – ул. Садовая

- Ул. Ленина – ул. Садовая

- Ул. Ленина – ул. Гоголя

- Ул. Карла Маркса – ул. Ямская

Кольцевой перекрёсток ул. Малых – ул. Добролюбова – ул. А. Невского – пл. Добролюбова

Кольцевой перекрёсток просп. Ленинского комсомола – просп. Кулакова.

Именно несоблюдение очерёдности движения на перекрёстках остаётся одной из самых распространённых причин аварий. По данным Госавтоинспекции, этот вид нарушений ПДД занимает 30% от их общего количества.

«Чтобы уменьшить число аварий и нагрузку на дороги, очень важно заниматься грамотным техническим обустройством. Если мы введём разметку-«вафельницу», то сможем избежать огромного количества аварий, сократить время в пути и сохранить здоровье жителей Курска. Мы хотим, чтобы наши дороги стали безопаснее как для водителей, так и для пешеходов», — отмечает Максим Сысоев.

В апреле Сысоев уже направлял официальный запрос, касающийся выделенной полосы улицы Перекальского. При съезде с Кировского моста в сторону улицы Интернациональной регулярно образовывались заторы из-за невозможности манёвра в этом месте. Была предложена инициатива изменить разметку таким образом, чтобы водители раньше могли занимать крайнюю правую сторону для движения в сторону улицы Интернациональной и улицы ВЧК. И результат был достигнут. Сплошную линию разметки заменили на прерывистую перед улицей Интернациональной.

БИЗНЕС-ПРЕСС