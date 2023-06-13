Курских перевозчиков обвиняют в мошенничестве на 150 миллионов рублей

В СК считают, что транспортники использовали подложные льготные проездные, чтобы получить деньги из бюджета Фото: Даниил НАЙХИН

Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело о мошенничестве в сфере общественных перевозок.

Фигуранты - сотрудники транспортных организаций и индивидуальные предприниматели из числа перевозчиков Курской области. Их обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ранее Председателю СК России был представлен доклад о проверке по данному факту, пояснили в региональном СК.

По версии следствия, с 1 января 2021 года по 30 апреля 2023 года сотрудники транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей Курской области внесли заведомо ложные сведения в автоматизированную систему контроля оплаты проезда. Делали это через неоднократное использование подложных льготных проездных документов, зарегистрированных на жителей Курской области, пояснили в СК.

После этого транспортные организации и индивидуальные предприниматели Курской области предоставили в министерство транспорта и автомобильных дорог отчеты, содержащие заведомо ложные сведения о фактически понесенных затратах на перевозку льготной категории жителей Курской области.

- В дальнейшем сотрудники министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области, будучи введенными в заблуждение, на основании предоставленных отчетов перечислили на расчетные счета этих транспортных организаций субсидии на возмещение затрат, связанных с перевозкой льготников Курской области, из областного бюджета. В результате умышленных преступных действий областному бюджету причинен ущерб на сумму более 150 млн рублей, - считают в СК региона.

Сейчас по делу идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к совершению преступления.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ранее КП рассказывала, что вместо проездного с Карты жителя Курской области стали списывать деньги.

И как наш корреспондент попытался вернуть незаконно уплаченное.