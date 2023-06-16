Документ также предусматривает развитие информационного обмена, научно-методической поддержки, научно-техническое сопровождение Фото: предоставлено пресс-службой

Создание совместных рабочих и экспертных групп, формирование плана мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной безопасности на производственных объектах запланированы в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2023, между Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и Компанией «Металлоинвест».

- Данное соглашение направлено на продолжение сотрудничества в области обеспечения безопасности в горной и металлургической промышленности, обсуждения изменений федеральных норм и правил в рамках научно-технического совета Ростехнадзора, а также на реализацию новых подходов контрольно-надзорной деятельности, консультирования и профессионального визита, – отметил руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий.

Кроме того, документ предусматривает развитие информационного обмена, научно-методической поддержки, научно-техническое сопровождение вопросов, представляющих взаимный интерес. Также стороны договорились о совместной разработке предложений по совершенствованию законодательства, относящегося к компетенции Ростехнадзора.