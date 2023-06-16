В Белгородской области откроют центр компетенций по промышленному туризму

Соглашение также предусматривает обмен опытом и лучшими практиками Фото: предоставлено пресс-службой

В Белгородской области откроет свои двери центр компетенций по промтуризму в сфере горнодобывающей промышленности и металлургии.

Соглашение о развитии промтуризма в регионе подписали на площадке ПМЭФ-2023 Агентство стратегических инициатив (АСИ), правительство области и университет науки и технологий МИСИС и компания «Металлоинвест».

- Белгородская область в прошлом году принимала участие в акселераторе «Открытая промышленность» и разработала стратегию развития промтуризма. Сегодняшнее соглашение – продолжение политики открытости региональных предприятий. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку в реализации предпринимательских инициатив в этой сфере. В том числе, в создании в Старом Осколе центра компетенций по промтуризму в сфере горнодобывающей промышленности и металлургии, – сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Белгородская область – регион, в котором добывается треть всей российской руды, а также находится более 80 % запасов богатых железных руд бассейна Курской магнитной аномалии. В рамках обучающей программы центра компетенций слушатели получат возможность посетить Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова и Лебединский горно-обогатительный комбинат.

Соглашение также предусматривает обмен опытом и лучшими практиками, создание эффективной системы профориентации для школьников и студентов, организацию обучающих семинаров, проведение конкурсов для продвижения лучших практик по промышленному туризму в России.

- Белгородской области есть что показать с точки зрения промышленного туризма, – считает вице-губернатор региона Дмитрий Гладский.

Стороны договорились организовать дискуссионные площадки для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества. Также планируется проведение семинаров и создание совместных рабочих групп для постоянного взаимодействия.

- Университет МИСИС с 2012 года реализует комплексную программу профессиональной навигации, охватывающую все регионы России, страны дальнего и ближнего зарубежья, в которой участвует более 300 тысяч школьников ежегодно, – рассказала Алевтина Черникова. – В образовательно-выставочном центре «Железно!», открытом на базе Старооскольского филиала Университета МИСИС, школьники знакомятся с особенностями работы современных предприятий ГМК.

Реализация соглашения будет способствовать ранней профнавигации школьников, росту интереса молодых людей к современным техническим специальностям, повышению престижа инженерных профессий.