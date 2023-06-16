Пожар на курском "Бел-Поль" произошел из-за беспилотника ВСУ

Возгорание случилось ночью 16 июня Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Специалисты из силовых ведомств подтвердили информацию о том, что пожар на территории предприятия «Бел-Поль» в Курском районе произошел из-за беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В ближайшее время будет проведена независимая оценка ущерба, добавил глава региона.

Как уже сообщала КП, ночью 16 июня произошел пожар на территории «Бел-Поль» в Курском районе. Предприятие – один из крупнейших производителей одеял и подушек с разными наполнителями.

На место прибыли подразделения пожарной охраны, которые подтвердили возгорание на складе хранения продукции и в административном здании. Они ликвидировали открытое горение, провели разбор конструкций на месте пожара, сейчас ликвидируют последствия.

В тот же день в селе Коренево Курской области на территорию частного дома упал беспилотник ВСУ.

В результате взрыва один из местных жителей получил легкие осколочные ранения. Врачи бригады скорой на месте оказали ему помощь, от госпитализации пострадавший отказался.