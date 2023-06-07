Курские врачи спасли мужчину с расслоением аорты

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Врачи Курской областной многопрофильной клинической больницы доставили на вертолете санавиации в тяжелом состоянии 62-летнего курянина в 3-й Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Скорая помощь привезла пациента в кардиологическое отделение регионального сосудистого центра. Он жаловался на боли в груди и сильную одышку. Медики диагностировали у него расслоение аорты, что представляло большую угрозу для жизни: разрыв ослабленной стенки сосуда привел бы к обширному внутреннему кровотечению, инсульту, нарушению деятельности всех жизненно важных органов.

Мужчине требовалась срочная операция в федеральном медицинском центре, перевозка автотранспортом была исключена. Сотрудники отделения санитарной авиации областной больницы на вертолете доставили пациента в Центральный военный госпиталь им. А.А. Вишневского. Главное, что им удалось не допустить ухудшения состояния больного. Путь от реанимации РСЦ в Курске до реанимации госпиталя занял 3,5 часа. Специалисты провели пациенту операцию по протезированию аорты и аортального клапана. Сейчас мужчина проходит послеоперационное лечение.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, курские врачи провели сложную операцию новорожденному ребенку.