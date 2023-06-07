Губернатор Липецкой области провел заседание по кадровому потенциалу в системе здравоохранения региона

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Вопросы кадрового обеспечения здравоохранения обсуждались сегодня на заседании в правительстве Липецкой области, которое провёл губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что кадровый вопрос в региональном здравоохранении находится на постоянном контроле.

Начальник управления здравоохранения Юрий Шуршуков сообщил, что принятые год назад меры социальной поддержки медиков оказались успешными. В течение 2022 года приняли на работу 166 новых врачей и 260 средних медработников. Количество новых врачей выросло в 1,5 раза по сравнению с многолетними показателями.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Благодаря программе «Губернаторские полтора миллиона рублей» в область приехали 54 врача узких специальностей, на 26 человек сократился дефицит участковых терапевтов», – сказал Юрий Шуршуков.

Обеспеченность кадрами выросла в Краснинском и Воловском районах. Пока дефицит медиков по-прежнему остро ощущается в Лебедянском, Усманском, Грязинском, Липецком районах. В Лев-Толстовском районе ожидают пять врачей по программе «Земский доктор».

Для решения проблемы кадрового дефицита главы районов выражают готовность предоставлять трудоустраивающимся медработникам меры социальной поддержки в виде жилья и земельных участков под ИЖС. За счет средств областного бюджета жильем обеспечены 196 врачей и 74 медработника, в том числе путем предоставления компенсации расходов за наем жилых помещений и социальных выплат на строительство и приобретение жилья.

«Не во всех районах в полной мере используются меры поддержи медиков. Главы муниципалитетов должны активнее предоставлять жилье нуждающимся в нем медикам, участки под индивидуальное жилищное строительство. Необходимо находить новые решения, дополнительные механизмы для приезжающих работать в регион медиков», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Для решения проблемы кадрового дефицита в регионе открыты 34 медицинских класса. Благодаря поддержке Елецкого медколледжа такие классы откроются в Тербунском и Елецком районах. Также профильное медицинское образование станет доступным старшеклассникам Данковского, Воловского, Краснисского, Лев-Толстовского районов. До конца года в каждом муниципалитете будут медицинские классы.

На 10% увеличено количество студентов медицинских вузов, обучающихся в рамках целевых договоров. В настоящее время для регионального здравоохранения готовятся 872 студента - целевика. В Елецкий и Липецкий медколледжи увеличен прием абитуриентов на 30%. Кроме того, по поручению Игоря Артамонова в регионе запущен проект в поддержку медиков – «Губернаторский набор». За счет средств областного бюджета 80 студентов пройдут обучение в Вузах, по завершении образования первичное звено здравоохранения области получит 50 участковых педиатров и 30 участковых терапевтов.

В области открыты четыре клинические базы, функционирующие на базе Липецкой областной больницы, областной детской больницы, онкологическом диспансере и Липецком областном клиническом центре. В этом году откроется пятая клиническая база на площадке больницы скорой медицинской помощи № 1.