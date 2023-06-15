Под Курском бык насмерть забодал хозяйку и ранил ее супруга

Следственный комитет сейчас проводит проверку инцидента Фото: предоставлено пресс-службой

Смертельный инцидент произошел 11 июня в селе Солдатское Фатежского района Курской области.

- Хозяин увидел, что бык ходит свободно по деревне и пошел его привязывать на луг. Супруга мужчины решила ему помочь. Стали привязывать, бык сначала затоптал женщину, затем напал на мужчину. Хозяйку доставили в Курскую областную больницу. Но, к сожалению, медики не смогли ей помочь, и она умерла, - рассказал "Комсомолке" старший помощник СУ СКР по Курской области Ахметов Марат. - Мужчине врачи оказали помощь и по нашим данным сейчас отпустили домой.

О трагедии медики сначала сообщили в Золотухинский межрайонный следственный отдел. А оттуда информация поступила в областной СК.

Сейчас бык находится на "временном хранении", пояснили следователи. Его забрал родной брат хозяина. Пока что животное не отправляли на исследование на предмет каких-либо заболеваний, сказали в региональном СК.

Позднее быка обещают проверить ветеринары на бешенство.

- Пока СК проводит проверку этого инцидента. Будем сейчас работать с соседями и устанавливать обстоятельства - кто видел, что, - добавили в Следственном комитете Курской области.