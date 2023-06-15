Под «Парусом надежды»

Вода – ценнейший источник реабилитации и здоровья
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Комплексная программа реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Парус надежды» успешно работает сегодня в курском городе горняков Железногорске.
А предшествовал этому этап серьезной подготовки. Разрабатывать проект начали еще два года назад, в 2021-м. Именно тогда детские врачи и семьи, воспитывающие особенных детей, предложили создать в городе единую реабилитационную площадку.
Потребность в ней — огромная. Ведь сегодня в Железногорске живет более 400 особенных детей.
Эти ребята нуждаются не столько в сугубо медикаментозном лечении, сколько в комплексной реабилитации - медицинской, психологической, социальной. Только так можно запустить механизм выздоровления.
За это время была сформирована современная материально-техническая база, включая тренажеры и оборудование для коррекционных мероприятий, подготовили квалифицированных специалистов – психологов, дефектологов, логопедов, реабилитологов и гидрореабилитологов.
Сами занятия в рамках проекта «Парус Надежды» начались в феврале 2023 года.
Сейчас медицинская реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья проходит в Железногорске на базе четырех организаций. В центре восстановительного лечения «Зорюшка» (Ленина, 19) особенные детки могут получить физиопроцедуры.
Здесь за счет гранта оборудовали целую водную кафедру с душами Шарко и Виши, циркулярным и ниспадающим. У этих процедур почти нет противопоказаний, они разрешены детям с раннего возраста и при этом очень полезны.
Как рассказала заместитель главного врача по детству Железногорской городской больницы, врач-реабилитолог проекта «Парус надежды» Светлана Рубцова, такие водные процедуры уравновешивают психологическое состояние, нормализуют тонус мышц, благоприятно влияют и на работу внутренних органов.
За счет гранта оборудовали водную кафедру с душами Шарко и Виши, циркулярным и ниспадающим
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
В детской поликлинике (Ленина 70/4) можно получить помощь логопеда.
Еще одна площадка проекта - бассейн «Нептун» на Октябрьской, 44, где работают три гидрореабилитолога, обученные в рамках проекта. Также здесь есть зал для занятий адаптивной физкультурой.
– Вода – это ценнейший источник реабилитации и здоровья, – убеждена Светлана Рубцова. – Мы закупили специальное оборудование для бассейна, обучили гидрореабилитологов. Это инновационный путь. В отличии от лечебной физкультуры, которую мы назначаем при определенных заболеваниях, адаптивная физкультура помогает заниматься общим физическим развитием даже очень тяжелых детей с неврологическими, двигательными нарушениями.
А в НКО «Равенство» (Гайдара, 2) ведут занятия социальный педагог и дефектолог.
Кабинет психолога и комната сенсорной интеграции организованы на базе Центра развития и социальной адаптации «Мы вместе» (Ленина, 64).
Для занятий с детьми сюда закупили комплекс тренажеров «Сова-нянька». Тренер по адаптивной физкультуре Вадим Кузнецов прошел специальное обучение в Санкт-Петербурге.
Он поясняет:
- Сенсомоторная интеграция – это способность мозга адекватно обрабатывать информацию, поступающую от рецепторов своего тела и из окружающей среды. От этого зависит, как ребенок ориентируется и управляет своим телом в пространстве.
Если ребенок неустойчив, ему сложно переступить препятствие или прыгать, ему поможет «Сова-нянька».
Здесь работает много необычных ярких динамических снарядов тренажеров. Например, платформа, которая учит держать равновесие. Или соволет – эластичный гамак, в котором можно ощутить свое тело в разных плоскостях в состоянии невесомости. Или бревно, тренирующее вестибулярный аппарат.
Перед занятиями тренер проводит диагностику, чтобы выяснить, как и чем лучше помочь ребенку. Для каждого пациента разрабатывают индивидуальную программу коррекционных упражнений.
Конечно, для того, чтобы реализовать задумку, нужны были средства. Их выделили в рамках программы социально-экономического партнерства компании «Металлоинвест» с администрациями Курской области и города Железногорска.
Компания направила на реализацию проекта более 9 млн рублей.
– Металлоинвест помог собрать воедино несколько организаций, добавить к имеющимся процедурам дополнительные направления и открыть в Железногорске первую комплексную систему реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, - говорит Борис Сорокин, директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа. - Важно, что данный проект носит не единичный характер. Мы планомерно и системно работаем над повышением доступности качественных медицинских услуг и в целом уровня жизни в наших городах.
Цикл процедур рассчитан на продолжается три недели. За год До конца года здесь планируют оказать помощь более чем 200 детям. В настоящий момент комплекс реабилитации прошли около 50 человек.
Проект рассчитан на полтора года. Есть надежда, что за это время курс комплексной реабилитации получат все дети Железногорска, которым она необходима.
- Для родителей особенных детей очень дороги их первые слова, первые метры, которые они проплывают в бассейне, каждый самостоятельный шаг. Это не всегда легко понять тем, кто не столкнулся с этим лично. И поэтому для нас особенно важно, что в большой горно-металлургической компании для маленького сообщества нашлось и понимание, и время, и средства, и мы не остались один на один со своими проблемами, – говорит один из авторов проекта и руководитель организации «Равенство» Анна Гущина. - Надеюсь, что проект найдет свое продолжение. Возможности для этого есть. Ведь эффективность его в том, что особые детки получают реабилитацию комплексно.
Родители особых деток, прошедших комплекс реабилитации, поделились впечатлениями от курса процедур. Вот лишь один из них:
«Ранее я и не знала, что ЛФК так полезно может быть при задержке речевого развития тяжелой Тренер все объяснил мне подробно. Отношение к ребенку замечательное.
Тренер по бассейну - очень внимательный и заботливый специалист, помогла ребенку даже в раздевалке.
Спасибо за ваш проект, узнаем много нового и куда еще можно двигаться дальше в преодолении проблем наших».