Под «Парусом надежды»

Вода – ценнейший источник реабилитации и здоровья Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Комплексная программа реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Парус надежды» успешно работает сегодня в курском городе горняков Железногорске.

400 ребят ждут помощь

А предшествовал этому этап серьезной подготовки. Разрабатывать проект начали еще два года назад, в 2021-м. Именно тогда детские врачи и семьи, воспитывающие особенных детей, предложили создать в городе единую реабилитационную площадку.

Потребность в ней — огромная. Ведь сегодня в Железногорске живет более 400 особенных детей.

Эти ребята нуждаются не столько в сугубо медикаментозном лечении, сколько в комплексной реабилитации - медицинской, психологической, социальной. Только так можно запустить механизм выздоровления.

За это время была сформирована современная материально-техническая база, включая тренажеры и оборудование для коррекционных мероприятий, подготовили квалифицированных специалистов – психологов, дефектологов, логопедов, реабилитологов и гидрореабилитологов.

Сами занятия в рамках проекта «Парус Надежды» начались в феврале 2023 года.

«Сова-нянька», бревно и эластичный гамак

Сейчас медицинская реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья проходит в Железногорске на базе четырех организаций. В центре восстановительного лечения «Зорюшка» (Ленина, 19) особенные детки могут получить физиопроцедуры.

Здесь за счет гранта оборудовали целую водную кафедру с душами Шарко и Виши, циркулярным и ниспадающим. У этих процедур почти нет противопоказаний, они разрешены детям с раннего возраста и при этом очень полезны.

Как рассказала заместитель главного врача по детству Железногорской городской больницы, врач-реабилитолог проекта «Парус надежды» Светлана Рубцова, такие водные процедуры уравновешивают психологическое состояние, нормализуют тонус мышц, благоприятно влияют и на работу внутренних органов.

За счет гранта оборудовали водную кафедру с душами Шарко и Виши, циркулярным и ниспадающим Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В детской поликлинике (Ленина 70/4) можно получить помощь логопеда.

Еще одна площадка проекта - бассейн «Нептун» на Октябрьской, 44, где работают три гидрореабилитолога, обученные в рамках проекта. Также здесь есть зал для занятий адаптивной физкультурой.

– Вода – это ценнейший источник реабилитации и здоровья, – убеждена Светлана Рубцова. – Мы закупили специальное оборудование для бассейна, обучили гидрореабилитологов. Это инновационный путь. В отличии от лечебной физкультуры, которую мы назначаем при определенных заболеваниях, адаптивная физкультура помогает заниматься общим физическим развитием даже очень тяжелых детей с неврологическими, двигательными нарушениями.

А в НКО «Равенство» (Гайдара, 2) ведут занятия социальный педагог и дефектолог.

Кабинет психолога и комната сенсорной интеграции организованы на базе Центра развития и социальной адаптации «Мы вместе» (Ленина, 64).

Для занятий с детьми сюда закупили комплекс тренажеров «Сова-нянька». Тренер по адаптивной физкультуре Вадим Кузнецов прошел специальное обучение в Санкт-Петербурге.

Он поясняет:

- Сенсомоторная интеграция – это способность мозга адекватно обрабатывать информацию, поступающую от рецепторов своего тела и из окружающей среды. От этого зависит, как ребенок ориентируется и управляет своим телом в пространстве.

Если ребенок неустойчив, ему сложно переступить препятствие или прыгать, ему поможет «Сова-нянька».

Здесь работает много необычных ярких динамических снарядов тренажеров. Например, платформа, которая учит держать равновесие. Или соволет – эластичный гамак, в котором можно ощутить свое тело в разных плоскостях в состоянии невесомости. Или бревно, тренирующее вестибулярный аппарат.

Перед занятиями тренер проводит диагностику, чтобы выяснить, как и чем лучше помочь ребенку. Для каждого пациента разрабатывают индивидуальную программу коррекционных упражнений.

«Не остались один на один со своими проблемами»

Конечно, для того, чтобы реализовать задумку, нужны были средства. Их выделили в рамках программы социально-экономического партнерства компании «Металлоинвест» с администрациями Курской области и города Железногорска.

Компания направила на реализацию проекта более 9 млн рублей.

– Металлоинвест помог собрать воедино несколько организаций, добавить к имеющимся процедурам дополнительные направления и открыть в Железногорске первую комплексную систему реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, - говорит Борис Сорокин, директор по социальным вопросам Михайловского ГОКа. - Важно, что данный проект носит не единичный характер. Мы планомерно и системно работаем над повышением доступности качественных медицинских услуг и в целом уровня жизни в наших городах.

Цикл процедур рассчитан на продолжается три недели. За год До конца года здесь планируют оказать помощь более чем 200 детям. В настоящий момент комплекс реабилитации прошли около 50 человек.

Проект рассчитан на полтора года. Есть надежда, что за это время курс комплексной реабилитации получат все дети Железногорска, которым она необходима.

- Для родителей особенных детей очень дороги их первые слова, первые метры, которые они проплывают в бассейне, каждый самостоятельный шаг. Это не всегда легко понять тем, кто не столкнулся с этим лично. И поэтому для нас особенно важно, что в большой горно-металлургической компании для маленького сообщества нашлось и понимание, и время, и средства, и мы не остались один на один со своими проблемами, – говорит один из авторов проекта и руководитель организации «Равенство» Анна Гущина. - Надеюсь, что проект найдет свое продолжение. Возможности для этого есть. Ведь эффективность его в том, что особые детки получают реабилитацию комплексно.

КСТАТИ

Родители особых деток, прошедших комплекс реабилитации, поделились впечатлениями от курса процедур. Вот лишь один из них:

«Ранее я и не знала, что ЛФК так полезно может быть при задержке речевого развития тяжелой Тренер все объяснил мне подробно. Отношение к ребенку замечательное.

Тренер по бассейну - очень внимательный и заботливый специалист, помогла ребенку даже в раздевалке.

Спасибо за ваш проект, узнаем много нового и куда еще можно двигаться дальше в преодолении проблем наших».