16 июня Курск перекроют из-за крестного хода

Пассажирский транспорт через центр будут пропускать до 9:30. Фото: Светлана ВОЛКОВА

16 июня в Курске пройдет традиционный крестный ход в Коренную пустынь с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной. Движение транспорта по улицам Сонина, Ленина, Красной площади в этот день будет закрыто с 8:00, за исключением пассажирского транспорта, который будет работать до 9:30. Об этом сообщили в мэрии города.

Затем движение пассажирского транспорта будет организовано:

• со стороны Северо-Западного микрорайона и Сеймского округа в направлении Московской площади через улицу В. Луговую, в направлении Железнодорожного округа – через улицу 2-ю Новоселовку;

• со стороны Железнодорожного округа – по улице Ямской, со стороны Триумфальной арки – по улице Радищева;

• движение микроавтобусов со стороны проспекта Победы по маршрутам №№ 228, 273, 274 до остановки «Ул. Почтовая» по улице Радищева и обратно;

• движение автобусов и микроавтобусов по кольцевым маршрутам №83, 93, 280 будет проходить через Радищева со всеми установленными остановками;

• троллейбусы по маршрутам № 2, 9, 11 будут доезжать до Московской площади, а №7, 8 – до площади Дзержинского.

Для желающих проследовать с Крестным ходом в местечко Свобода будут организованы автобусные маршруты от улицы Дубровинского в 11:45.

КСТАТИ

На Коренскую ярмарку можно будет поехать на общественном транспорте. С 16 по 18 июня в период проведения XXII Коренской ярмарки по маршруту «г. Курск (ул. Дубровинского) – м. Свобода» и в обратном направлении будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы большого класса:

16 июня – с 13:00 до 19:00 (с интервалом движения 30 минут);

17 июня – с 9:00 до 22:00 (с интервалом движения 20 минут);

18 июня – с 9:00 до 19:20 (с интервалом движения 20 минут).

Кроме того, до Свободы можно будет доехать автобусами, осуществляющими регулярное межмуниципальное обслуживание на платной основе. Они отправляются с улицы Октябрьской в Курске с 6:20 до 20:30, в обратном направлении с автовокзала в местечке Свобода – с 6:00 до 19:46. В часы пик средний интервал отправления – от пяти до 15 минут, в остальное время – от 15 до 30 минут.

Об этом сообщили в Доме Советов.