«От поля до прилавка»: как работает современный АПК?

Предприятия агропромышленного комплекса – это основа экономического потенциала регионов Черноземья

Возможность познакомиться с производственным циклом «от поля до прилавка» журналисты и блогеры Черноземья в очередной раз получили в рамках проекта «Бизнес-inside». Его участники посещают крупнейшие российские предприятия и знакомятся со спецификой их работы изнутри.

По словам Антона Каменева, заместителя председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка, проект команды Сбера – «Бизнес-inside» набирает обороты. К нему подключаются новые регионы. На этот раз его участником стал один из ведущих агрохолдингов России – ГК «Агропромкомплектация».

- Предприятия агропромышленного комплекса – это основа экономического потенциала регионов Черноземья. Ключевые игроки отрасли сосредоточены именно здесь. Наши территории традиционно являются лидерами по объемам производства сельскохозяйственной продукции по ряду направлений. Сбер уделяет особое внимание поддержке отрасли – в Черноземье 65% кредитного портфеля приходится именно на АПК, - добавил представитель Сбера.

Знакомство началось с экскурсии по молочному комплексу КРС «Дмитриевский»

Итак, знакомство состоялось с предприятиями Группы компаний «Агропромкомплектация» - одного из мощнейших представителей российского АПК, которое входит в число системообразующих предприятий страны.

«Агропромкомплектация» – один из лидеров национального рейтинга крупнейших производителей свинины и занимает лидирующие позиции среди производителей молока и переработчиков мяса в России.

Знакомство началось с экскурсии по молочному комплексу КРС «Дмитриевский». Здесь в современных условиях содержат племенное стадо голштинской породы - 12 тысяч голов.

Телят здесь содержат в индивидуальных "домиках"

Это крупнейшая животноводческая площадка Курской области. Но надо сказать, что в регионе работают еще два комплекса, а также специализированная ферма по выращиванию и откорму молодняка КРС молочных пород. В 2022 году валовый надой на молочных комплексах холдинга превысил 42% от общерегионального показателя.

Впечатляют не только условия содержания животных, но и слаженность и высокотехнологичность работы всего комплекса в целом. Например, из доильного зала молоко-сырье поступает на переработку без какого-либо контакта с окружающей средой, а новорожденных телят содержат в уютных индивидуальных домиках, все животные получают сбалансированный корм практически в режиме нон-стоп.

Журналистам на предприятии выдали спецодежду

Следующая точка — знакомство с техникой в поле, задействованной в заготовке собственных кормов для предприятий «Агропрормкомплектации». Чтобы понять, что такое современная уборочная техника, для журналистов организовали тест-драйв на машинах, которые стоят сегодня на службе российского АПК. Комфортная кабина водителя, современное управление и как результат - эффективная работа в поле. Кормов, заготовленных в ходе полевых работ, полностью хватает, чтобы покрыть потребности всех предприятий холдинга.

Журналисты познакомились с техникой в поле

Затем отправляемся на комбикормовый завод в селе Линец Железногорского района Курской области.

Предприятие полностью автоматизировано и оснащено современным оборудованием. Поэтому затраты человеческого труда здесь минимальны — завод работает практически в автоматическом режиме. Круглосуточно идет и отгрузка кормов на предприятия Группы компаний.

Комбикормовый завод в селе Линец Железногорского района Курской области - предприятие полностью автоматизированное Фото: Предоставлено "КП"

Здесь выпускают гранулированный корм для взрослых животных и престартер для поросят. На 70% корм состоит из злаков собственного производства, остальные 30% - различные добавки и витамины, которые необходимы животным для сбалансированного питания. Важно, что корм не только изготавливают из добротного собственного сырья, на предприятия он поступает строго по графику и свежайший. Всего же за пять лет работы завод принял и пропустил через элеватор 920 тысяч тонн зерна, а выпустил около 1, 2 миллиона тонн высококачественных комбикормов.

Завершающая точка маршрута - «Курский мясоперерабатывающий завод». Это одно из самых передовых предприятий в России и Европе по уровню оснащения. Проектная мощность - 300 голов в час с ежегодным выпуском продукции 250 тысяч тонн, в том числе 35 тысяч тонн мясных полуфабрикатов.

А качество продукции говорит за себя — высокие технологические нормы позволяют выпускать на предприятии мясные продукты высшего качества. Это уже хорошо знакомые россиянам шашлыки, чевапчичи, фарши марки «Ближние Горки».

Группа компаний «Агропромкомплектация» - один из мощнейших представителей российского АПК

Не случайно и мясная, и молочная продукция ГК «Агропромкомплектация» не раз удостаивалась различных наград. Одни из недавних - «золото» конкурса «Лучший продукт — 2023» на «Продэкспо-2023».

Ну а представители СМИ смогли сами продегустировать и оценить продукцию предприятия.

- В представлении многих сельское хозяйство до сих пор использует устаревшие технологии и оборудование. Но это не так, и пример Группы компаний — лучшее тому подтверждение. Сельское хозяйство активно развивается, цифровизируется и наращивает потенциал. Это устойчивая и стабильная отрасль, которой нужны молодые специалисты и увлеченные своим делом люди. Такие мероприятия, как производственные экскурсии, помогают нам разрушать стереотипы, формировать кадровый резерв и укреплять нашу команду профессионалов, - говорит Наталья Пшеничнова, финансовый директор ГК «Агропромкомплектация».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Земельный банк Группы — 130 тыс. га.

Основную производственную деятельность Группы осуществляют 22 современных автоматизированных свинокомплекса в Курской и Тверской областях.

Молочное животноводство ГК представлено пятью комплексами КРС с общим поголовьем — более 40 тысяч.

Группа компаний занимает третье место в рейтинге производителей молока в России.

Реализация готовой продукции осуществляется в 42 регионах РФ. Фирменная розничная торговая сеть Группы включает более ста магазинов «Дмитрогорский продукт» и фермерских лавок «Ближние Горки».

Фото Евгении Григорьевой.