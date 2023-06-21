Курскую многодетную пару, оставившую сына в роддоме, лишили родительских прав

В суд обратилась соцзащита Фото: Светлана ВОЛКОВА

Горшеченский районный суд лишил прав многодетных родителей, оставивших своего младшего ребенка после его рождения в медицинском учреждении, сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

С иском в суд о лишении прав родителей обратился представитель отдела социальной защиты, опеки и попечительства администрации Горшеченского района в интересах ребенка. Малыш родился в прошлом году.

Ответчики - 34-летняя мать и 26-летний отец. Оба - безработные. Женщину несколько раз штрафовали за выпивку.

У них четверо несовершеннолетних детей - две девочки восьми и пяти лет и два мальчика, старшему из которых семь лет, а младшему - годик.

Родители оставили младшего ребенка после его рождения в больнице.

Сейчас остальных детей поместили в ОКУ «Щигровский центр соцпомощи».

Суд иск удовлетворил и лишил родителей прав в отношении их младшего сына. Теперь они должны будут платить алименты на его содержание.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленные законом сроки, добавили в ведомстве.

Ранее КП рассказывала, что начиная с 2009 года в регионе ежегодно увеличивалось число многодетных семей. Если в 2019 году их было десять тысяч, то сегодня - уже почти 12 тысяч. В многодетных семьях Курской области растет сейчас почти 40 тысяч юных курян. То есть каждый пятый ребенок в регионе — из многодетной семьи.

Во многом решиться на третьего и последующего ребенка помогают социальные меры поддержки этой категории семей. В том числе и различные выплаты и льготы.

В регионе также разработали программу по повышению рождаемости до 2025 года, которая сейчас находится на согласовании в Министерстве социальной защите и труда РФ.