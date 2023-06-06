В облДуме прошли публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета

Отчет регионального финансового блока участники слушаний одобрили Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской областной Думе 6 июня прошли публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год.

В них приняли участие депутаты регионального парламента, руководители профильных структур правительства Курской области и территориальных федеральных органов власти, представители экспертного сообщества и общественности.

Бюджет в минувшем году исполнен с ростом к уровню 2021 года.

Министр финансов и бюджетного контроля Курской области Наталья Рудакова напомнила, что основные характеристики областного бюджета в 2022 году два раза уточнялись. В итоге доходы составили 103,8 млрд. рублей - на 43% больше в сравнении с первоначально принятым бюджетом; расходы - почти 106 млрд. рублей, что на 26% больше изначально принятых значений. При этом 61% от общего объема расходов - это финансирование отраслей социально-культурной сферы (свыше 64 млрд. рублей).

На реализацию 28 государственных программ было направлено 94,3 млрд. рублей - на 8 млрд. больше, чем в 2021 году. Увеличилась и поддержка муниципальных образований – до 35,3 млрд. рублей. А дефицит бюджета по сравнению с началом года сократился почти на 9 млрд. и составил 2,8 млрд. рублей.

Доклад министра экономического развития Курской области Левона Осипова был посвящен исполнению прогноза социально-экономического развития Курской области за 2022 год. На первоначальные показатели негативно повлияли изменения в экономической и геополитической ситуации. Тем не менее, в Курской области обеспечена положительная динамика в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве, строительстве, среднемесячной заработной плате.

По итогам 2022 года индекс промышленного производства составил 93,2% (прогнозировался 101,9%); в сельском хозяйстве - 115,4% (прогноз - 102,8%). Инвестиции в основной капитал превысили 202 млрд. рублей, (прогноз - 168,4 млрд.).

В заключении на отчет председателя региональной Контрольно-счетной палаты Андрея Брехова также были отмечены положительные тенденции, в том числе – в инвестиционной и социальной сферах.

Руководитель областного управления Федеральной налоговой службы Анна Петропольская проинформировала участников слушаний о работе по наполнению региональной казны. Несмотря на уменьшение ряда налоговых поступлений, исполнение по доходам превысило сто процентов.

Своими выводами по исполнению бюджета поделились депутаты и представители общественности. Отчет регионального финансового блока участники слушаний одобрили. А по итогам обсуждения были выработаны рекомендации: усилить работу по увеличению собственного налогового потенциала и освоению средств, направленных на реализацию региональных программ.