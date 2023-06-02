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Общество2 июня 2023 14:00

«Нам очень важно беречь природные богатства»

Волонтеры приняли участие в акции «Марафон рек»
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Волонтеры собрали почти 27 кубометров отходов

Волонтеры собрали почти 27 кубометров отходов

Фото: предоставлено пресс-службой

135 корпоративных волонтеров объединились в рамках федеральной экологической акции «Марафон рек», которая одновременно состоялась во многих городах России. Федеральный флешмоб по очистке берегов водных объектов в поддержку нацпроекта «Экология» прошел уже третий год подряд.

Для уборки добровольцы Металлоинвеста выбрали три локации вдоль рек Погарщина и Осколец в Железногорске, Старом Осколе и Губкине. Общая площадь приведенной в порядок территории составила около 3 кв. км, включая прибрежную и прилегающую зоны.

Волонтеры собрали почти 27 куб. м отходов – пластика, стекла и другого крупногабаритного мусора, доверху заполнив семь грузовых автомобилей.

- В очистке от мусора нуждаются берега самых разных водоемов – от небольших озер до крупных рек и морей, – отметила главный эколог Михайловского ГОКа им. А.В.Варичева Татьяна Гнездилова. – И нам всем очень важно беречь эти природные богатства, заботиться о них и сохранять для наших потомков.

ЭкологияЭкология: люди и дела