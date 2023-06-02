Стали известны победители конкурса «Вместе! С моим городом» – 2023

В Железногорске победителями конкурса «Вместе! С моим городом» стали 20 проектов

Обнародованы итоги 8-го сезона грантового конкурса «Вместе! С моим городом». Победителями стали 47 социальных проектов граждан и организаций Железногорска, Старого Оскола и Губкина. Всего на Конкурс поступило 259 заявок.

Общий грантовый фонд превысил 9 млн рублей, включая спонсорскую поддержку малого бизнеса. При этом вдвое увеличена сумма гранта для физических лиц – до 100 тыс. рублей. Максимальный грант для юридических лиц - 400 тыс. рублей.

- Грантовый конкурс является одним из наиболее действенных инструментов повышения качества жизни в городе. Важно, что идеи формулируются самими жителями, – отметил депутат областной Думы Борис Сорокин. – С каждым годом растет не только количество участников конкурса, но и качество проектов, что дает возможность выводить лучшие инициативы на уровень самостоятельных программ.

Концепция конкурса, инициатором которого является компания «Металлоинвест», в новом сезоне включает пять номинаций. Одна из них – «Город для жизни» – стала пилотной и проходит в новом формате на территории Губкина. Самые востребованные номинации: «Культурный город» (20 проектов), «Умный город» (12 проектов) и «Спортивный город» (10 проектов).

В Железногорске победителями конкурса «Вместе! С моим городом» стали 20 проектов:

- «Будем как все» — Гаврилова Анна Евгеньевна;

- «Мультипликационная студия «АйДаМыЖе» — Надежда Сергеевна Азарова;

- «Первые шаги в ЭкоМир» — Ассоциация по оказанию содействия в деятельности МДОУ «Центр развития ребёнка «Тополёк» — детский сад №12»;

- «Хоккейный бум» — АНО ХК «Атом»;

- «Моя #Многонациональная Россия!» — МДОУ «Детский сад №19 комбинированного вида»;

- «Антипластикум» — Кирилова Анна Ивановна;

- «Классная перемена» — МБОУ «СОШ №14»;

- «Активные каникулы» — КРОД «Дружина»;

- «Вне границ» — Ирина Анатольевна Березовская;

- «Всем бокс!» — ОО «Федерация бокса г. Железногорска Курской области»;

- «Маленькие инженеры» — Савенкова Елизавета Сергеевна;

- «СВОИ Же игры» — Железногорское отделение Всероссийского общества инвалидов (ВОИ);

- «Смартшкола «Мир в один клик» — МУК «Централизованная библиотечная система» г. Железногорска;

- «Каникулы «На высоте» — Назарова Дарья Геннадьевна;

- «От карьера до Эльбруса» — Военно-спортивный клуб «БУ-ДО»;

- «Чудесный борд» — Кытина Валентина Юрьевна;

- «Это ПРОгород» — Оксана Юрьевна Пенюшкина;

- «Лето на 5+» — МБУ спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» (при поддержке малого бизнеса);

- «Фестиваль «СемьяЖе — 2023» — МКУ «Центр Молодёжи»;

- «Кино во двор» — Шворнев Дмитрий Александрович.

Церемония награждения авторов проектов-победителей состоится 9 июня. Воплотить идеи в жизнь планируется с 1 июня по 30 ноября.

Подробнее о социальных инициативах железногорцев можно узнать на официальном сайте грантового конкурса «Вместе! С моим городом»: https://vmeste.zhel.city