Встреча Президента Республики Беларусь и губернатора Липецкой области состоялась сегодня в Минске

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Встреча Президента Республики Беларусь и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова состоялась сегодня в Минске. Обсуждались перспективы для наращивания динамики сотрудничества по многим направлениям. Отмечалось, что создан хороший задел для дальнейшего расширения взаимодействия.

Игорь Артамонов подчеркнул, что Беларусь входит в пятёрку основных торгово-экономических партнёров Липецкой области. Двусторонний товарооборот стабильно растёт и за 2022 год составил свыше 330 млн долларов. Регион поставляет в Беларусь металлургическую продукцию, семена рапса, минеральные смолы, продукты и активно импортирует из союзного государства бытовую технику, косметику, текстиль, продукты, коммунальную и сельскохозяйственную технику.

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«330 миллионов долларов товарооборота за прошлый год – цифра неплохая, – отметил Александр Лукашенко. – Цель у нас – стремиться к тому, чтобы достичь товарооборота объемом 500 миллионов долларов. Я думаю, этой планки мы достигнем в течение ближайшего времени. Резервов достаточно».

Обсуждалось сотрудничество не только в сфере торговли, но и в других отраслях. К примеру, Липецкая область заинтересована в научных и технологических разработках, компетенциях белорусских проектных институтов, сотрудничестве в подготовке кадров для промышленности.

Игорь Артамонов рассказал об участии региона в пилотном проекте по использованию беспилотных авиасистем в сельском хозяйстве и выразил заинтересованность в сотрудничестве с белорусскими производителями подобной техники, в том числе и в плане кооперации – в Липецкой области есть потенциальный производитель зарядных батарей для сельскохозяйственных беспилотников.

Отдельно было отмечено продуктивное сотрудничество региона с белорусским холдингом «Амкодор», который в партнёрстве с российским «Трансмашхолдингом» приступил к возрождению площадки Липецкого тракторного завода. Стороны подтвердили все договорённости и обязательства.

«Наш регион с Беларусью связывают прочные деловые и дружеские связи. Нет сомнений, что после сегодняшней встречи наше сотрудничество будет только крепнуть и развиваться. Планируем реализацию новых совместных проектов и ждём белорусских коллег в гости – в сентябре хотим провести Дни Беларуси в Липецкой области», – подвёл итоги встречи Игорь Артамонов.

Фото предоставлены пресс-службой Президента Республики Беларусь.