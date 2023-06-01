В Орловской области в рамках «Аграрной недели» пройдет «Русское Родео-2023»

В этом году на состязании за кубок победителя поборются более 20 ковбоев.

Проводит всероссийское «Русское Родео», в котором примут участие операторы-животноводы из Брянской, Орловской и Калужской областей, агрохолдинг «Мираторг».

Компания с нуля построила вертикально интегрированное производство высококачественной говядины, включающее все этапы: растениеводство, животноводство, мясопереработку, логистику и дистрибуцию. Общее число сотрудников межрегионального проекта превышает 8,5 тысячи человек, из которых почти 1500 – это русские ковбои, операторы-животноводы, работающие с мясным скотом на фермах в Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях.

Холдинг ориентирован на постоянный профессиональный рост сотрудников и регулярно организует обучающие программы для обеспечения эффективности проекта на уровне признанных мировых лидеров в производстве высококачественной говядины. Абердин-ангусы большую часть жизни проводят в условиях дикой природы, на пастбищах, и минимально контактируют с человеком. Профессия оператора требует системных знаний и умений для работы с полудикими животными: понимание основ их поведения, умение определять состояние здоровья, а также проводить необходимые процедуры по перегону стада, поимке и транспортировке абердин-ангусов.

Операторы-животноводы – русские ковбои.

Мастерство верховой езды, искусство обращения с лассо, загон бычка в трейлер, сортировка животных – каждодневная работа для операторов. Ковбой – это универсальный специалист: и зоотехник, и ветврач, и отличный наездник! В этом году на состязании в Орле за кубок победителя поборются более 20 ковбоев из пяти подразделений Брянской, Орловской и Калужской областей. Жюри будет оценивать не только выучку операторов, но и соблюдение командами главного критерия - безопасной работы с животными и минимально-допустимого стрессирования.

- «Русское Родео» ведет свою историю с 2014 года, и за эти годы выросло во всероссийский праздник мясного скотоводства и полноценный фестиваль выходного дня. Тысячи зрителей из разных регионов страны, лучшие ковбои, захватывающие состязания, барбекю-фестиваль, выставка современных агротехнологий, мастер-классы по приготовлению стейков, чевапчичей, кебабчичей и других блюд из говядины, а также много музыки и веселья. Это отличная возможность зарядиться энергетикой яркого праздника в российской деревне и интересно провести время с друзьями и семьей, – анонсируют мероприятие в пресс-службе агрохолдинга.