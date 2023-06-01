Игорь Артамонов: Родители могут быть спокойны – обеспечим детям комфортное проживание, хорошее питание, интересный досуг

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Липецкая область готова принять белгородцев, которые вынуждены покинуть свой регион из-за участившихся обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Предоставим для проживания пункты временного размещения. Их уже подготавливают, необходимая помощь будет оказана», – подчеркнул губернатор Липецкой области.

Кроме того, дети из Белгородской области смогут отдохнуть в липецком лагере «Прометей», где уже в первую смену примут 50 белгородских школьников. Губернатор заверил, что родители детей могут быть спокойны – в лагере обеспечено комфортное проживание, хорошее питание и интересный досуг.

«Дальше будем смотреть по ситуации, но совершено точно в стороне не останемся. Липецкая область всегда готова помогать, особенно когда речь идёт о безопасности детей», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.