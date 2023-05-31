Губернатор проводил школьников из белгородского приграничья в летний лагерь под Воронежем

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31 мая по приглашению губернатора Воронежской области Александра Гусева в детский оздоровительный лагерь «Ландыш» отправилась первая группа школьников из Шебекинского городского округа. Всего в первую смену там отдохнут 300 ребят из белгородского приграничья. Проводить детей пришел губернатор Белгородской области.

- Будем вас ждать. Постараюсь заехать и посмотреть, как вы устроились. Если возникнут какие-то вопросы, вы мне пишите в соцсетях - буду стараться помочь. Я надеюсь, что вас встретят хорошо - как своих, что вы познакомитесь с новыми друзьями, наберетесь впечатлений, - обратился к ребятам Вячеслав Гладков.

Как отметили специалисты регионального министерства образования, лагерь отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к учреждениям детского отдыха. Его территория составляет 8 га. Он расположен в лесном массиве рядом с берегом реки Дон.

Школьники смогут хорошо отдохнуть, набраться сил, позаниматься спортом, принять участие в конкурсах и различных кружках, съездить на экскурсии.

Летом дети из Белгородской области смогут также отдохнуть в Пензенской, Калужской, Ярославской областях, в Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и Республике Крым. В первую очередь за пределы области отправятся ребята из приграничных сел, а также из Шебекинского и Грайворонского городских округов.

Всего за сезон оздоровительной кампанией в разных формах будет охвачено более 60 тысяч юных белгородцев. В период летних каникул на территории региона планируется работа 470 организаций отдыха и оздоровления детей, из них 11 - загородные лагеря с общим охватом 7,5 тысячи человек. Значительную часть составляют лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных организаций: их будет 313.