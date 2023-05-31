Игорь Артамонов: У клуба для победы все есть – спортивная база, грамотные тренеры, сильные игроки

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов встретился с командой мини-футбольного клуба «ЛКС», который в следующем сезоне представит Липецкую область в российской PARI — Суперлиге. Долгожданное повышение в классе стало возможным благодаря поддержке Правительства региона и усилиям руководства и тренерского штаба команды.

«Понимаем, что это другой уровень финансовых затрат. Мы решили поддержать мини-футбольный клуб. Увеличим отчисления из бюджета региона. Уверен, парни смогут достойно представить регион в высшем дивизионе страны, показать всю мощь и тягу к победе. У клуба для это все есть – спортивная база, грамотные тренеры, сильные игроки», — сказал Игорь Артамонов.

Тренер и игроки поблагодарили губернатора за поддержку и рассказали о предстоящей подготовке. Старт нового сезона запланирован на конец августа – начало сентября. Домашние матчи мини-футбольный клуб ЛКС продолжит проводить в СК «Атлант». Сейчас игроки и тренерский штаб команды находятся в отпуске. Он завершится в конце июня. Предсезонные сборы пройдут в июле.

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Мини-футбольный клуб ЛКС основан в 2017 году. В первый год принимал участие в городских и областных турнирах. Команда выиграла множество наград, объединив в своем составе сильнейших игроков Липецкой области и в первый же сезон выиграла большинство региональных соревнований: Кубок Открытия (2017, 2018), Кубок СФФ «Центр» (2018), Зимний чемпионат ЛФЛ (2018), Суперкубок ЛФЛ (2018), Кубок мэра (2018). Следующим этапом развития клуба стало участие в Высшей лиге первенства России. Показав хороший для дебютанта результат, команда получила поддержку администрации Липецкой области. В сезоне 2019-2020 годов ЛКС занял шестое место в турнире и впервые вышел в плей-офф, в котором не смог сыграть из-за ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. В сезоне 2022/23 МФК ЛКС завоевал серебряные медали PARI — Высшей лиги, стал обладателем Кубка конференции «Запад» и дошёл до четвертьфинала СпортмастерPRO — Кубка России.

В последний раз липецкая команда выступала в Суперлиге в сезоне 2008/09, по итогам которого МФК «Липецк» занял 11 место.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.