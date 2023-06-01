Определены «Лидеры российского бизнеса 2022»

Участники конкурса представляют практически все сектора экономики

Российский союз промышленников и предпринимателей подвел итоги Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2022». В 2023 году на конкурс поступило 287 заявок по всем номинациям – экономическим и социальным.

Всероссийский конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» проводится РСПП ежегодно.

Цели конкурса – содействие устойчивому развитию компаний, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам РФ, а также определение динамично развивающихся компаний по итогам года на основе экономических и социальных показателей их деятельности.

Участники конкурса представляют практически все сектора экономики, от металлургии и химии до машиностроения и логистики. Гран-при по итогам года завоевали ПАО «Северсталь» и ПАО «Фосагро». Ряд участников награждены дипломами за интересные проекты, представленные на конкурс.

В частности, компания «Металлоинвест» стала победителем в номинациях «За экологически ответственный бизнес», «За поддержку работников с семейными обязанностями, материнства и детства» и «За проект в сфере цифровизации».

- Металлоинвест остается верным своим принципам, сохраняет и развивает систему социальной поддержки сотрудников, несмотря на внешние вызовы, – заявила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Компании Юлия Мазанова. – В 2022 году мы разработали и реализовали новые программы с акцентом на поддержку семей сотрудников и усовершенствовали механизмы материальной помощи. Особое внимание уделяем развитию корпоративного здравоохранения: создаем проактивную систему управления здоровьем, нацеленную на раннюю диагностику и предупреждение заболеваний. Благодарим экспертное сообщество за высокую оценку наших инициатив.

Социальный пакет включает в себя широкий набор поддержки, компенсаций и льгот и является одним из лучших в отрасли. На поддержку семей сотрудников, материнства и детства Компания в 2020-2022 гг. направила 1 млрд рублей.

Социальные проекты Компании охватывают и города ее ответственности в Курской и Белгородской областях. Создаются новые и модернизуются существующие парки, детские и спортивные площадки, приобретается оборудование для учебных заведений, поддерживается развитие инклюзивного образования.

Металлоинвест также оказывает финансовую поддержку программе Русфонда по лечению тяжелобольных детей.