К неявившимся в военкомат призывникам в Курске применят меры ограничений

Призыв продлится до 15 июля Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске полным ходом идет призыв в Вооруженные силы РФ.

Уже более тысячи человек прошли призывную комиссию в военкомате Центрального и Сеймского округов областного центра. Об этом рассказал военком Игорь Ясько.

В отношении 900 призывников приняты решения об отсрочке. 33 юноши отправились на службу в армию.

- В основном все призывники будут служить в воинских частях Западного военного округа, - уточнил Игорь Александрович. - Ребята стали более ответственно относиться к мероприятиям по призыву и своевременно являться по повесткам. Во время весеннего призыва таких человек оказалось более 400. Кстати, зачастую юноши, окончив вуз, не дожидаясь получения диплома, сами приходят в военкомат, чтобы затем пойти служить.

Но есть и те, кто продолжает по старинке нарушать требования, - к таким применяются административные меры воздействия. Уже 168 человек привлечены к ответственности.

Военком также отметил, что некоторые юноши, которые уклонялись от мероприятий по призыву, после того, как узнали об изменениях в Федеральный закон № 53, стали самостоятельно приходить без повесток в военкомат. Уже семь курян отправились на службу в армию. К остальным неявившемся, которых в военкомате насчитывают около 600 человек, будут применены временные меры ограничений согласно законодательству.

- Хочу еще раз отметить, призыв продлится до 15 июля, и все, у кого отсрочки заканчиваются 30 июня, подлежат призыву этой весной, - подчеркнул Игорь Ясько.

Также Игорь Александрович напомнил, что продолжается отбор на военную службу в ряды ВС РФ по контракту. Заключить его на один год, три года и пять лет могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет, успешно прошедшие медкомиссию. Более подробно о положенных выплатах и социальных гарантиях можно узнать в военкомате по месту жительства.