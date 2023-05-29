Игорь Артамонов принял участие в открытии Спартакиады трудящихся

.

Областной финал Спартакиады трудящихся стартовал в регионе. Более 300 участников собрались сегодня в Нижнем парке. Их поприветствовал губернатор Игорь Артамонов.

«Спартакиада трудящихся – это уже наша традиция. Она проходит в регионе в 23-й раз. Здорово, что среди трудовых коллективов есть активные, целеустремленные и по-настоящему любящие спорт люди. Желаю вам в предстоящих соревнованиях показать всё, на что вы способны», – сказал Игорь Артамонов.

На протяжении двух дней представители трудовых коллективов региона будут бороться за звание сильнейших в соревнованиях по лёгкой атлетике, гиревому спорту, шахматам, настольному теннису и плаванию.

В финальных соревнованиях примут участие 20 команд городских округов и муниципальных образований Липецкой области, сформированные по результатам муниципальных этапов, в которых приняли участие более двух тысяч человек.

В состав команды входит 16 человек, в том числе: руководитель команды, 15 участников в возрасте от 25 лет. Участники в каждом виде программы представляют один трудовой коллектив.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.