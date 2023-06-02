Выставка «Фрагменты русского импрессионизма» открылась в Железногорске

Фото Владимира АВДЕЕВА

В краеведческом музее города Железногорск открылась выставка «Фрагменты русского импрессионизма». Организатором выставки выступил благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».

Выставка продлится с 31 мая по 21 июля. В экспозиции представлено более 30 произведений из собрания Музея русского импрессионизма. Это полотна как известных русских и советских мастеров, так и менее популярных художников 1870-х – 1970-х годов: от Николая Кузнецова и Станислава Жуковского до Дмитрия Налбандяна и Бориса Гладченко.

- Это важное событие не только для железногорцев, но и для всех неравнодушных к искусству жителей Курской области, – сказал на открытии выставки заместитель губернатора региона Виктор Карамышев. – Благодаря Фонду «Искусство, наука и спорт» и компании «Металлоинвест» у нас есть возможность увидеть уникальные работы русских художников. Подобные проекты вносят особые яркие краски в культурную жизнь нашего края и способствуют его творческому развитию.

Выставку могут посещать также незрячие и слабовидящие. К примеру, картина Николая Горлова «Натюрморт с виноградом и чайником» дополнена тактильным макетом. Специалисты Музея русского импрессионизма подготовили экскурсию с тифлокомментариями, на которой участники могут познакомиться с объемными копиями картин Дмитрия Налбандяна и Константина Юона. Подобранные к нескольким работам ароматы помогают лучше прочувствовать настроение картин.

В рамках выставки для детей и взрослых организованы интерактивные экскурсии, мастер-классы и лекции, а также доступен путеводитель по экспозиции и бесплатный аудиогид.