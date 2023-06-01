В Курск приедут "звезды" 80-х

Экс-солисты популярных групп СССР - постоянные гости Курска
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Курск вновь зажигает огни «Парада звезд 80-х». На этот раз выступление пройдет в концертном зале "Свиридовский" - бывшем Доме Офицеров (г. Курск, ул.Сонина, 4).
В День России — 12 июня - на сцене будут зажигать:
Светлана Разина — экс- солистка группы «Мираж» и «Фея»;
Александр Добрынин ("Розовые розы Светке Соколовой");
Валерий Ющенко - экс-солист ВИА «Синяя птица»;
ну и, конечно, знаменитый Сергей Беликов — Заслуженный артист России, экс-солист ВИА «Веселые ребята», «Самоцветы», «Аракс».
Напомним, в Курске 8 марта был аншлаг — целых два концерт в один день! И приблизительно человек сто не смогли попасть на концерт, рассказали организаторы:
- Многие из них звонили и просили продолжить праздник и чтобы это было не один раз в год. «Мы хотим в нашем городе больше счастья и музыки», - говорили они. Почему именно к нашему проекту такое пристальное внимание...
Прежде всего это вопрос доверия. Если «Парад звезд 80-х», - значит концерт обязательно состоится и привезут всех заявленных артистов, не будет обиды и разочарования. Если «Парад звезд 80-х», - то концерт порадует зрителя шикарными мелодиями, которые не знают времени и границ.
Поэтому билеты на концерт смело можно дарить на День рождения, День Победы, День России. Ведь маленький кусочек счастья — это лучший подарок!
Справки по тел.: 8-800-250-92-80