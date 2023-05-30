В России определили лидеров национальной премии «Наш вклад»

Металлоинвест показал лучший результат в секторе горно-металлургической отрасли в номинации «Крупный бизнес. Регион»

В Москве, на площадке Координационного центра правительства России прошла торжественная церемония награждения победителей первой Национальной премии «Наш вклад». 129 финалистов Премии получили статус «Партнер национальных проектов», а победителями стали семь российских компаний. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, представители федеральных органов исполнительной власти, деловых объединений и общественных организаций.

«Наш вклад» – первая в России премия, которая отмечает роль бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) в достижении национальных целей и реализации нацпроектов.

По словам первого вице-премьера, Премия демонстрирует степень вовлеченности предпринимателей в реализацию национальных проектов и отражает, какие сферы для них наиболее интересны и перспективны.

Участники Национальной премии «Наш вклад» запускают новые социальные инициативы, создают дополнительные рабочие места, поддерживают развитие предприятий, инвестируют в российскую экономику, помогают развитию образования, науки, здравоохранения, культуры и спорта.

Всего на премию «Наш вклад» поступило более 400 заявок из всех российских регионов, а экспертный отбор прошли 330 проектов, реализованных 129 организациями.

Победителями в основных номинациях стали: «Госкорпорации и компании» – ПАО «Сбербанк», «Крупный бизнес. Сетевой» – ООО «Корпоративный центр ИКС 5», «Крупный бизнес. Регион» – МХК «ЕвроХим», «Средний бизнес» – Эко-фабрика «Сибирский кедр», «Малый бизнес» – ООО «Киберпротект», «НКО» – благотворительный фонд «Женщины за жизнь».

Кроме того, компания «Металлоинвест» вошла в первую пятерку и показала лучший результат в секторе горно-металлургической отрасли в номинации «Крупный бизнес. Регион».

Компания представила экспертному совету премии «Наш вклад» 22 наиболее значимых проекта, нацеленных на повышение доступности качественного здравоохранения и образования, создание комфортной среды для жизни, сохранение природы.

Эти инициативы внесли существенный вклад в реализацию восьми национальных проектов: Демография, Здравоохранение, Жилье и городская среда, Туризм и индустрия гостеприимства, Цифровая экономика, Наука и университеты, Образование, Экология.

Отбор программ социальной ответственности проходил через конкурсные механики партнеров проекта, среди которых РСПП, ТПП, Международная премия #МыВместе, общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Ассоциация менеджеров. Экспертный совет национальной премии «Наш вклад» возглавил первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.