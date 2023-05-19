В Курске «Новые люди» помогли молодым предпринимателям презентовать свои идеи

Фото: Партия «Новые люди»

Итогом обучения стали конкретные бизнес-идеи, которые участники презентовали в финальной «Битве проектов». Победители отправятся в Москву, чтобы представить Курск на федеральном уровне.

«Предпринимательство — это базовая компетенция в XXIвеке. Важно, чтобы как у можно большего количества людей была созидательная позиция, чтобы они могли создавать свои проекты и объединять команды», — рассказывает о проекте депутат Курского городского Собрания, руководитель Регионального отделения партии «Новые люди» Максим Сысоев.

Фото: Партия «Новые люди»

Программу «Я в деле» запустила партия «Новые люди». Она помогает молодым людям по всей стране как можно быстрее получить навыки, необходимые для запуска своего бизнеса. В Курске участниками программы уже стали более полутора тысяч студентов.

В финал третьего сезона вышли три проекта. Это стартап «Плюшки» — сервис по поиску интересных мест для отдыха и саморазвития в регионе, креативное пространство с местом для фотосессий «Отдых холм» и экзотическая ферма с австралийскими раками «Раковый бунт».

Фото: Партия «Новые люди»

«Все команды большие молодцы. Меня берёт гордость за такое количество талантливых ребят в нашем регионе. Они творчески, но в то же время ответственно подошли к созданию своих бизнес-проектов, начиная от самих идей и заканчивая точно рассчитанными экономическими аспектами», — делится впечатлениями депутат Курской областной Думы от партии «Новые люди» Анастасия Крюкова.

По итогам финальной презентации проектов и экспертной оценки победителем третьего сезона стал проект «Отдых холм».

«Я благодарен проекту «Я в деле» за такие возможности, а также хочу сказать «спасибо» всем участникам и экспертам, с которыми мы работали, за тёплую и дружескую атмосферу», — говорит представитель команды-победителя третьего сезона Дмитрий Лагутин.

Программа «Я в деле» продолжит работу в Курской области. Узнать больше о проекте и присоединиться к нему можно по ссылке .