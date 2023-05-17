В столице состоялся форум «Здоровье нации – основа процветания России»

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11 мая в Выставочном комплексе «Гостиный двор» открылся трехдневный XVIII Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России». Соорганизаторы форума-2023: Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», Министерство здравоохранения Российской Федерации и Российский Союз Промышленников и Предпринимателей.

Главная идея форума – обсуждение проблем развития общественного здравоохранения, рассмотрение успешных многосторонних стратегий, программ и практик. Определение мер по оптимизации государственной политики, активизации бизнеса, общественных объединений и граждан в укреплении общественного здоровья.

В церемонии открытия форума приняли участие президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сопредседатель Оргкомитета Форума, президент РСПП Александр Шохин, председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике Инна Святенко, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль, сопредседатель Высшего Совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Ирина Гусева, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент Российского психологического общества, декан факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, академик РАО Юрий Зинченко.

С этого года РСПП присоединился к числу организаторов форума, поскольку для российского бизнеса здоровье работников, здоровье граждан на территориях присутствия компаний – это не только элемент социальной ответственности, но и реальные инвестиции в развитие производства, инвестиции в будущее.

В частности на форуме был представлен опыт Компании «Металлоинвест».

В 2022 году Компания инвестировала в корпоративное здравоохранение свыше 400 млн руб. Средства были направлены в первую очередь на предупреждение и раннее выявление заболеваний, обеспечение эпидемиологической безопасности, развитие автоматизированной системы медицинских осмотров и цифровых технологий.

Реализованный Металлоинвестом проект по онкоскринингу рака легких на Михайловском ГОКе, в котором приняли участие свыше 10 тыс. сотрудников предприятия, получил высокую оценку профессионального сообщества и был отмечен дипломом Форума в номинации «Лучшие корпоративные и муниципальные программы укрепления общественного здоровья».

За последние три года Компания направила на поддержку здравоохранения Белгородской и Курской областей свыше 1,5 млрд рублей.