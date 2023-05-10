Житель Курска перевел мошенникам почти десять миллионов рублей

Настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не предлагают брать кредиты и не высылают фотографии своих удостоверений, рассказали в УМВД региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мужчине позвонил человек, представляясь правоохранителем, и стал запугивать тем, что курянин понесет ответственность за то, что якобы с его счета переводятся средства в другую страну.

Курянин пытался убедить, что не имеет к этим операциям никакого отношения. Тогда звонивший потребовал срочно обезопасить свой счет и строго выполнять указания банковского работника, который вскоре с ним свяжется.

Чтобы создать иллюзию правдоподобности происходящего, преступник прислал мужчине фотографии своего удостоверения и предложил проверить номер телефона, с которого он звонил на сайте правоохранительного ведомства. Как выяснилось в дальнейшем, мошенники использовали подменный номер и скопировали настоящий телефон.

Далее мошенники использовали самый распространенный способ обмана – чтобы защитить свой «кредитный потенциал» и все банковские счета, мужчине требовалось оформить кредиты в нескольких банках на максимальную сумму и отправить деньги на «транспортировочные» счета.

Таким образом за один день курянин перевел 9,9 миллионов рублей, оформленные в кредит, по реквизитам, которые ему диктовали.

После каждой операции по мессенджеру преступники присылали поддельные фотографии документов о погашении ранее взятых займов.

Звонившие требовали, чтобы к происходящему мужчина привлек своих близких, «кредитный потенциал» которых также мог быть под угрозой. Его родственники, услышав этот разговор, порекомендовали немедленно обращаться в полицию.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД региона.

Полиция Курской области призывает граждан быть бдительными! Мошенники могут использовать подменные номера и скопировать любой телефон, указанный на сайте государственных ведомств. Если Вам звонят и представляются сотрудниками банка или правоохранителями – сами перезвоните по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не предлагают брать кредиты, не высылают фотографии своих удостоверений. Все следственные действия проводятся только в присутствии граждан.

БЫЛО ДЕЛО

Ранее КП рассказывала, что курянка перечислила мошенникам более миллиона рублей. В интернете женщина увидела объявление о заработке на рынке ценных бумаг и оставила заявку. Ей сразу же перезвонил неизвестный мужчина и рассказал, как установить приложение на телефон, с помощью которого можно видеть прибыль и общаться с куратором.

Свой первый взнос женщина сделала, взяв деньги с кредитной карты. Под руководством советчика покупала криптовалюту и переводила ее на торговую площадку.

В скаченном приложении она видела поступающие дивиденды и продолжала вкладывать средства, оформленные в кредит.

Пытаясь вывести заработанные деньги, она узнала от кураторов, что ей нужно заплатить комиссию - три тысячи в иностранной валюте.

Это ей показалось подозрительным. После нескольких уточняющих вопросов собеседники перестали выходить на связь.

Тогда женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.