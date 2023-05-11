Отключения в разных районах города продлятся до двух недель Фото: Даниил НАЙХИН

Специалисты филиала АО «Квадра» – «Курская генерация» с 15 мая приступят к сезонным гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Опрессовки будут проводиться поэтапно во всех городских округах. Теплоэнергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать необходимые меры предосторожности: не подходить к местам проведения земляных работ, тепловым камерам и не заходить в охранные зоны надземных трубопроводов, информируют местные власти.

В соответствии с графиком, утвержденным комитетом ЖКХ Курска, испытания сетей пройдут в следующем порядке:

– 15 - 16 мая – на участке тепломагистрали №1 от ТЭЦ-1 по ул. Энгельса;

– 16 - 23 мая – в зоне котельной ООО «ТГК» (завокзальная часть Железнодорожного округа);

– 16 - 18 мая – в зоне котельной п. Искра;

– 23 мая - 5 июня – в зоне ТЭЦ-1 (Сеймский округ и часть Центрального);

– 30 мая - 7 июня – в зоне котельной 113-го квартала (привокзальная часть Железнодорожного округа);

– 30 мая - 1 июня - в зоне котельной Клюква п. Сахаровка;

– 6 - 8 июня – в зоне котельной п. Косиново;

– 14 - 27 июня – в зоне ТЭЦ Северо-Западного района (Северо-Западный, Юго-Западный микрорайоны, пр-т Победы, СХА);

– 27 - 29 июня – в зоне котельной по ул. Литовской, 95Б;

– 11 - 13 июля – в зоне котельной п. Моква;

– 12 - 25 июля – в зоне ТЭЦ-4 (исторический центр города).

Список адресов, попадающих в зону отключений горячей воды на время опрессовок, размещен на сайте АО «Квадра».

Справки по вопросам проведения гидравлических испытаний можно получить в диспетчерской службе компании по телефонам 39-48-68 и 39-48-49.