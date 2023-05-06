По Курску проехало Экотакси

Следующий маршрут - 21 мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

В субботу, 6 мая, по Курску снова проехало Экотакси. Куряне в разных точках города смогли сдать вторсырье в переработку. Волонтеры принимали разные фракции - от пластика до текстиля и батареек.

Следующий маршрут запланирован на 21 мая. В этот день маршрут Экотакси пройдет в рамках "Электровесны".

Эковолонтеры будут принимать только отслужившую технику, для того, чтобы отправить ее на переработку. Все, что с проводами.

Перед сдачей нужно рассортировать все фракции Фото: Светлана ВОЛКОВА

Его расписание:

1) 10.00 -10.20 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20)

2) 10.35 - 10.55 - точка у входа в к-тр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А)

3) 11.10 - 11.30 - парковка ТЦ "Бумеранг" (ул.Студенческая, 20А)

4) 11.45 - 12.05 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67)

5) 12.20 - 12.40 - ул. Димитрова, 33 (парковка магазина "Магнит")

6) 12.55 - 13.15 -парковка Гипермаркета "Европа-29" (пр. Победы, 48)

7) 13.35 - 13.55 - 1-я Вишневая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)

Всю мелкую технику можно приносить также на один из других маршрутов экотакси. А если у вас набралось очень много техники на переработку, возможен отдельный выезд Экотакси.

28 мая пройдет еще один маршрут Экотакси.

Его расписание:

1) 10.00 - 10.20 - парковка кинотеатр "Родина" (ул.Менделеева, 31)

2) 10.30 - 10.50 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20)

3) 11.00 - 11.20 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67)

4) 11.40 - 12.00 - ул. Димитрова, 33 (парковка магазина "Магнит")

5) 12.20 - 12.40 - пр. Анатолия Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенской Церковью)

6) 12.50 - 13.10 - парковка Гипермаркета "Европа-29" (пр. Победы, 48)

Куряне привозили на автомобилях вторсырье на переработку Фото: Светлана ВОЛКОВА

Готовьте чистенькое, смятое, просушенное и рассортированное вторсырье - волонтеры ЭкоКурска примут его.

А В ЭТО ВРЕМЯ

13 мая с 12:00 до 18:00 в Курске в парке «Новая Боевка» пройдет еще оддна акция волонтеров - выставка-пристройство собак и кошек в добрые руки «Ждут дома». Своих новых хозяев будут ждать более 50 питомцев. Их забрали с улицы, вылечили и выходили курские приюты и местные группы помощи животным.

Гости ярмарки могут принести корма, лекарства, теплые вещи, одежду, игрушки и амуницию для животных в приютах или купить товары ручной работы – средства от их продажи направят в пользу конкретных животных.