Фестиваль «Река в цвету» стартовал в Белгороде 29 апреля

Фестиваль будет проходить в областном центре на протяжении трех дней – до 1 мая. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 29 апреля, в Белгороде стартовал фестиваль «Река в цвету». Он будет проходить в областном центре на протяжении трех дней – до 1 мая.

Основной концептуальный акцент праздника -цветущие тюльпаны. Озеленители создали композиции из растений, топиарные фигуры и арт-объекты – на клумбах города в дополнение высадили около 30 тысяч петуний разнообразных оттенков и другие цветы, установили цветочные контейнеры для мобильного озеленения.

К примеру, на Везелке установили понтонную сцену, где в праздничные дни будут выступать творческие коллективы и солисты города. Сегодня в 19 30 апреля на ней выступят актеры театральной студии «Зеркало» из Яковлевского горокруга со спектаклем «Не все коту Масленица». В день Первомая гостям представят театрализованную концертную программу «Культура и искусство 30-40 годов».

Парк «Котофей» станет еще одним местом притяжения гостей фестиваля. Одной из его локаций стал палаточный лагерь, где посетителей научат разжигать костер и устанавливать палатку. А каждый вечер будут звучать отрядные песни. Игровая зона порадует народными играми – городки, резиночки, колечко-колечко. Для малышей начала свою работу зона «Песочный городок», для подростков и взрослых – «Веревочный городок», где пройдут соревнования по спортивному ориентированию.

Также, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, детская концертная программа, игры, кукольные спектакли, театрализованный показ мод 30-40-х годов прошлого столетия. Окунуться в атмосферу тех лет смогут белгородцы и гости региона все праздничные дни. Этот временной стиль будет охватывать музыку, моду, кино и мультфильмы.

Красочным событием 1 мая станет выставка кораблей, подготовленных в рамках арт-мастерской технического творчества «Бригантина». По итогу корабли спустят на воду.