В Курске в один из выходных посадили 10 тысяч деревьев

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В микрорайоне Волокно города Курска , в урочище «Парк», активисты экологического движения «ЭкоКурск» провели две высадки. 23 апреля в мероприятии приняли участие 250 человек. Волонтёры сажали сосну обыкновенную, деревья-двухлетки. Саженцы доставили из Липецка.

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Своими впечатлениями поделилась руководитель экологического движения «ЭкоКурск» Екатерина Комарова:

–Один из проектов нашего движения – «Новый лес». Это чисто региональная инициатива. И первый запуск состоялся именно на выходных, 23-го апреля. Мы давно планировали реализацию этого проекта и все получилось, благодаря нашим партнерам ТС «Европа». Сотрудники компании обратились с предложением помочь нам. Они приобрели 10 тысяч саженцев, заплатили за подготовку земли к посадке, обеспечили питанием участников проекта. Согласовав с администрацией города наличие свободного участка, мы приняли решение заполнить его саженцами. В самой посадке деревьев участвовали 250 человек. Кроме наших активистов и представителей комитета городского хозяйства, было 120 сотрудников от торговой сети.

По словам организаторов, именно с приходом партнёров их инициативы вышли на новый уровень.

– До этого мы озеленяли аллеи, -продолжает Екатерина Комарова.- В прошлом году была «Семейная аллея» – 200 деревьев посадили вдоль Кировского моста. Но таких грандиозных проектов как этот ещё не было. Поэтому, когда так легко нашлись партнёры и были предоставлены свободные площади под посадку, рассеялись любые сомнения. Стало ясно, что проект будет запущен. Хочется надеяться, что и в будущем получится легко воплощать планы в действия и делать наш город еще краше и уютнее.

Это не единственная инициатива «ЭкоКурска». Активисты говорят, что у них постоянно в работе различные проекты. Вот и в субботу, 29 апреля, пройдут «Чистые игры» – сбор и сортировка мусора в игровом формате. Приглашают всех желающих принять участие. А в мае планируется проведение сбора старой электрической техники под названием «Электровесна».

Впрочем, и текущие проекты они не забывают. Екатерина Комарова обещает, что посаженные деревья бросать не собираются:

– Предусмотрены агротехнические уходы за этим лесом в будущем – прополка и покос несколько раз в год. Организованны они на деньги компаний-спонсоров, которые пообещали не бросать этот проект и этот лес. Планируем продолжить реализацию новых проектов и сотрудничество с Комитетом городского хозяйства. Осенью хотим еще посадить деревья. Продолжаем поиск партнёров. В ТС «Европа» уже сказали, что им очень понравилось, они и дальше готовы оказывать помощь в посадке деревьев».

На приобретение саженцев и на агротехнический уход за ними компания «Европа» уже направила более 200 тысяч рублей собственных средств. А ведь замечательные слова сказал Антон Чехов: «Леса учат человека понимать прекрасное». Значит и реализация таких проектов будет во благо людей.

Валентина Васильева

Фото Сергея Селиванова