Курское «Динамо» в шестой раз стало серебряным призером женской Премьер-лиги по баскетболу

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Сегодня, 25 апреля, в Курске состоялся третий матч финальной серии женской баскетбольной Премьер-лиги. После двух поражений в Екатеринбурге от УГМУ курское «Динамо» не имело права на осечку дома. В случае неудачи уральский клуб возвращал себе чемпионский титул, которым наши девушки владели сезон-2022/23.

Увы, динамовки не смогли продлить серию. По сути все стало ясно после первой четверти (11:24), к исходу третьей УГМК вел «+27», но курский клуб сумел хотя бы в одной четверти взять верх – 18:14 и итоговые 56:79 в пользу гостей. Счет в серии стал 3:0 в пользу УГМК.

В ТОП результативных игроков «Динамо» сегодняшним вечером вошли – Юлия Козик (десять очков), Александра Штанько, Елизавета Комарова (по семь) и Аделина Абайбурова (шесть).

Таким образом, «Динамо» в шестой раз завоевало серебряные медали чемпионата России. Ранее наши баскетболистки финишировали вторыми на протяжении пяти сезонов – с 2017 по 2021 год. При этом курянки десятый кряду сезон завершили с медалями – с 2014-го по 2016-йгод они финишировали третьими, а в предыдущей кампании впервые в своей истории выиграли золото.